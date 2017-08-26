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    Yeniden ağaçlandırılacak

    DHA
    26 Ağustos 2017 - 23:36Son Güncelleme : 26 Ağustos 2017 - 23:37

    ORMAN Genel Müdürlüğü, Balıkesir'deki Ayvalık Tabiat Parkı'nda 17 Ağustos'ta meydana gelen ve 20 hektarlık alanın zarar gördüğü bölgenin tekrar ağaçlandırılacağını açıkladı. Anayasanın 169'uncu maddesine göre ormanların devletin gözetiminde olduğu, yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir maddesinin bulunduğu vurgulandı.

    Ağaçlandırma çalışmalarının başlandığı belirtilirken, şu bilgiler verildi:

    YAPAY GENÇLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
    "Bu bölgenin kaynak değeri orman ve rekreasyon özelliği olup, ağaçlandırma yapılmasına elverişlidir. Hakkıbey Yarımadası Cennetkoyu Mevkisi'nde üretim faaliyetleri tamamlanıp sahadan çıkıldıktan sonra 20 hektar saha yapay gençleştirme çalışmaları ile gençleştirilecektir. Yapay olarak gençleştirilecek sahada tohum takviyesi yapılacak, arazi hazırlığı makineli çalışma ile yapılıp servi, akasya, kızılçam ve fıstıkçamı dikilecektir. Yangın nedeniyle bozulmuş olan ekolojik dengenin yeniden tesis edilebilmesi, yangın sonucu kaybedilen tabii, estetik ve rekreasyonel kaynak değerinin kısa süre içerisinde geri kazanılması için, yanan sahalarda yukarıda belirtilen işlemler yerine getirilerek yanan saha ormanlaştırılacaktır." 

    Etiketler: Ayvalık , orman yangını , gazetehaberleri
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