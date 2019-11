YENÄ°Ã‡AÄžIN YATIRIM ALANI Ä°CRALIK MALLAR

2008 yılında Can Emrah ÖZORAL adlı genç iş adamı tarafından kurulan icralik.com interneti fırsata çevirmek isteyenlere en büyük örneği olan bir girişimde bulundu. Kurmuş olduğu sitede Türkiye genelinde ki bütün icra ihalelerinin şartnamesini yayınlamasının yanı sıra üyelerine ücretsiz danışmanlık hizmeti de vermektedir.



"SİZ BİZE KRİTERLERİNİZİ SÖYLEYİN, BİZ SİZİN ADINIZA HER TÜRLÜ ALIMI GERÇEKLEŞTİRELİM"



Firma kurucusu Can Emrah Özoral, VIP müşterilerine sunulan hizmeti ana başlıklar halinde bizlere şöyle özetledi;



"İnsanlar sitemize ilk olarak merak amaçlı üye oluyor, daha sonra site içerinde güncel olarak yayınlanan VIP üyelerinin kazançlı alımlarını yaptıklarını görünce bu yatırım alanını değerlenmek için bir an önce işlemleri başlatıyorlar. Firma bünyesinde ve saha da olmak üzere 80 çalışanız var. Sunmuş olduğumuz VIP hizmet sayesinde almayı düşündükleri menkul ya da gayrimenkuller için biz araştırmalar yapıyoruz. Bu araştırmalar insanların gözü kapalı ihalelere girmesini engellemektedir. Ne alacakları hakkında bilgi vermeyi, onların adına gayrimenkullerde fotoğraf çalışması yapmayı, hatta araçların ekspertiz raporundan tramer bilgilerine kadar her türlü araştırmayı üyelerimiz için ücretsiz yapıyoruz. İnsanlar önceden mafyadan ve benzeri çete ayaklarından çekindikleri için ihalelere katılım gösteremezlerdi.

Ama icralik.com firması olarak her üyemiz adına ihalelere istedikleri takdirde ihalelere telefon ile katılım sağlayabiliyor. Her mal muhammen bedelin %60'ından satışa çıkıyor. Şöyle hesaplarsak 100.000'lık bir ev 60.000 den satışa çıkıyor satılamadığı takdirde bu fiyat % 40 lara kadar inebiliyor. Bu sistemle biz icraya giren malların da ücretsiz bir nevi reklam çalışmasını yaparak alıcı sayısını da arttırıyoruz. Bu da borçlunun satılacak menkul ya da gayrimenkulünün ederine yakın bir fiyatta satılmasına sebep oluyor. Herkes kazanmış oluyor. Kimsenin ahı da kimse de kalmamış oluyor."

Detaylı bilgi için tıklayınız