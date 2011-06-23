YENÄ°Ã‡AÄžIN YATIRIM ALANI Ä°CRALIK MALLAR

2008 yÄ±lÄ±nda Can Emrah Ã–ZORAL adlÄ± genÃ§ iÅŸ adamÄ± tarafÄ±ndan kurulan icralik.com interneti fÄ±rsata Ã§evirmek isteyenlere en bÃ¼yÃ¼k Ã¶rneÄŸi olan bir giriÅŸimde bulundu. KurmuÅŸ olduÄŸu sitede TÃ¼rkiye genelinde ki bÃ¼tÃ¼n icra ihalelerinin ÅŸartnamesini yayÄ±nlamasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Ã¼yelerine Ã¼cretsiz danÄ±ÅŸmanlÄ±k hizmeti de vermektedir.



"SÄ°Z BÄ°ZE KRÄ°TERLERÄ°NÄ°ZÄ° SÃ–YLEYÄ°N, BÄ°Z SÄ°ZÄ°N ADINIZA HER TÃœRLÃœ ALIMI GERÃ‡EKLEÅžTÄ°RELÄ°M"



Firma kurucusu Can Emrah Ã–zoral, VIP mÃ¼ÅŸterilerine sunulan hizmeti ana baÅŸlÄ±klar halinde bizlere ÅŸÃ¶yle Ã¶zetledi;Â



"Ä°nsanlar sitemize ilk olarak merak amaÃ§lÄ± Ã¼ye oluyor, daha sonra site iÃ§erinde gÃ¼ncel olarak yayÄ±nlanan VIP Ã¼yelerinin kazanÃ§lÄ± alÄ±mlarÄ±nÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼nce bu yatÄ±rÄ±m alanÄ±nÄ± deÄŸerlenmek iÃ§in bir an Ã¶nce iÅŸlemleri baÅŸlatÄ±yorlar. Firma bÃ¼nyesinde ve saha da olmak Ã¼zere 80 Ã§alÄ±ÅŸanÄ±z var. SunmuÅŸ olduÄŸumuz VIP hizmet sayesinde almayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼kleri menkul ya da gayrimenkuller iÃ§in biz araÅŸtÄ±rmalar yapÄ±yoruz. Bu araÅŸtÄ±rmalar insanlarÄ±n gÃ¶zÃ¼ kapalÄ± ihalelere girmesini engellemektedir. Ne alacaklarÄ± hakkÄ±nda bilgi vermeyi, onlarÄ±n adÄ±na gayrimenkullerde fotoÄŸraf Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapmayÄ±, hatta araÃ§larÄ±n ekspertiz raporundan tramer bilgilerine kadar her tÃ¼rlÃ¼ araÅŸtÄ±rmayÄ± Ã¼yelerimiz iÃ§in Ã¼cretsiz yapÄ±yoruz. Ä°nsanlar Ã¶nceden mafyadan ve benzeri Ã§ete ayaklarÄ±ndan Ã§ekindikleri iÃ§in ihalelere katÄ±lÄ±m gÃ¶steremezlerdi.

Ama icralik.com firmasÄ± olarak her Ã¼yemiz adÄ±na ihalelere istedikleri takdirde ihalelere telefon ile katÄ±lÄ±m saÄŸlayabiliyor. Her mal muhammen bedelin %60'Ä±ndan satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kÄ±yor. ÅžÃ¶yle hesaplarsak 100.000'lÄ±k bir ev 60.000 den satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kÄ±yor satÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± takdirde bu fiyat % 40 lara kadar inebiliyor. Bu sistemle biz icraya giren mallarÄ±n da Ã¼cretsiz bir nevi reklam Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± yaparak alÄ±cÄ± sayÄ±sÄ±nÄ± da arttÄ±rÄ±yoruz. Bu da borÃ§lunun satÄ±lacak menkul ya da gayrimenkulÃ¼nÃ¼n ederine yakÄ±n bir fiyatta satÄ±lmasÄ±na sebep oluyor.Â Herkes kazanmÄ±ÅŸ oluyor. Kimsenin ahÄ± da kimse de kalmamÄ±ÅŸ oluyor."

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