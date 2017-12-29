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    Yenibiriş’te kabuk değişimi

    Deniz TÜRSEN - dtursen@hurriyet.com.tr
    29.12.2017 - 21:50 | Son Güncelleme:

    Dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla beraber ortaya çıkan online iş ilanları siteleri özellikle yurtdışında zamanla değişime uğradı.

    Yenibiriş’te kabuk değişimiÖnce, bu sitelerden ilanları toplayarak toplu olarak yayınlayan indeed gibi siteler kuruldu. Daha sonra adayların ilanlara bakmakla kalmayıp iletişim kurabilecekleri ya da firmalar hakkında bilgi alabilecekleri Linkedin gibi profesyonel iletişim platformları ortaya çıktı.

    Yenibiris.com Teknoloji ve Ürün Koordinatörü Eren Çamlıkaya, sektörün Türkiye’de yurtdışında olduğu gibi bir evrimden geçmediğini ancak kendilerinin dünyadaki bu değişime uygun olarak yeniden yapılanmaya gittiklerini belirtiyor. Öncelikle mevcut hizmetleri nasıl daha iyi yapabileceklerine odaklanmışlar. Müşteri paneli, aday paneli, mobil uygulama baştan yazılmış. Ayrıca, farklı paketler oluşturulmuş. 2018’de devreye girecek bu paketlerle birlikte arama sonuçlarında öncelikli listeleme, sponsorlu ilan, Facebook reklam paketi ve Google reklam paketi gibi uygulamalar başlayacak. Örneğin, bir firma iş ilanının Yenibiriş’in yanında Facebook’ta da binlerce kişiye gözükmesini istiyorsa bu paketi kullanabilecek. Böylece, adaylar Yenibiriş’e üye olmasa bile firmaların ilanlarını sosyal medyada görebilecek. Verilmesi planlanan hizmetlerden biri de ön mülakat ve kısa liste hizmeti. Bu kapsamda firmalar eğer isterlerse Yenibiriş’ten adayları telefonla arayıp ön mülakat yapmalarını isteyebilecek.

    Yapılanma ile gelen yeniliklerden biri de yakınbiriş uygulaması. Eren Çamlıkaya, lokasyon bazlı çalışan bu uygulamada adayların bulundukları bölgedeki vasıfsız elemanlara yönelik iş ilanlarını görebildiklerini söylüyor. İlanlarda işin detayı ve telefon numarası bulunuyor. Kullanıcı bir ilana başvurmak için yakınbiriş’e e üye olmak veya özgeçmiş doldurmak zorunda değil. Telefonla arayarak direk olarak ilanı veren işyeri ile görüşebiliyor.

    KADIN-ERKEK AYRIMI YOK
    Yenibiriş’teki yeniliklerden biri de cinsiyet eşitsizliğine yönelik. Çamlıkaya, firmaların ilanları için kadın-erkek seçeneğini kaldırdıklarını belirtiyor. Aday tarafı için de cinsiyet belirtmeme opsiyonu koyulmuş. 2018 itibariyle yeni bir kategori sistemine geçeceklerini de aktaran Çamlıkaya, ilanların artık hem konum hem kategori hem de pozisyon itibariyle Yenibiriş operasyon ekibinin kontrolünden geçerek yayınlanacağını söylüyor.

    Etiketler: iş ilanı , dijitalleşme
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