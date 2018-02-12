Yeni Zelanda’ya Antalya parkesi

Yaklaşık 34 yıl önce Antalya’da kurulan Ahşabı Geliştiren Teknoloji (AGT) bugün mobilya bileşenleri sektöründe dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olarak faaliyet gösteriyor. Tesislerinde MDF, panel, profil ve parke üretimi yapan AGT, 70 ülkede mobilyacılara ürün satıyor. 230 milyon dolar ciroya ulaşan şirketin üretim kapasitesini yüzde 100 artıracak yeni bir yatırıma başladığını anlatan AGT Genel Müdürü Şirzat Subaşı, “Önümüzdeki dönemde İran pazarına yatırımlarımız artacak. Bu ülkede ev mobilyaları ve parkeler çok önemli. Çünkü insanlar evde çok vakit geçiyor ve misafir ağırlıyor. Ev mobilyaları ve parkeler de bir gösteriş unsuru. Biz de bu pazara yoğunlaşacağız” dedi. Şirzat Subaşı, şirketin kuruluşunu ve büyüme öyküsünü şöyle anlattı:

1000 KİŞİLİK İSTİHDAM





“AGT, 1984 yılında gelişen teknolojiyle ahşabın kişiye ve kurumlara özel işlenip geliştirilmesi amacıyla Antalya’da kuruldu. Yıllar içerisinde bir yaşam alanının ihtiyacı olan tüm ahşap malzemeyi üretebilir konuma geldik. Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde toplam 400 bin metrekare alana kurulu tesiste MDF, MDF-Lam, panel, profil ve parke üretimi yapıyoruz. 2017 yılında 200 milyon doların üzerinde ciro elde edildi. Bunun yarısı ihracattan geliyor. Üretim tesisinde 1000 kişilik istihdam bulunuyor. Türkiye genelinde yaygın bayi ağının yanı sıra 5 kıtada 1000’den fazla satış noktasına ulaşıldı. Yeni Zelanda’dan İran’a 70’ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz.

100 MİLYON EURO YATIRIM

Yeni yatırıma ilişkin bilgi veren AGT Genel Müdürü Şirzat Subaşı, “Firmamız şimdi de 100 milyon Euro’nun üzerinde yeni yatırımla üretim kapasitesini ve ihracatını yüzde 100 artırmayı planlıyor. 123 bin m2 yeni alana ve 40 bin m2 ilave kapalı alana sahip yeni tesis tamamlandığında mevcut üretime ek katkı sağlayacağı gibi bölge ve sektör için yeni istihdam oluşturacak. 2014 yılı başında start verdiğimiz MDF üretimiyle bir sanayi kuruluşu için çok kısa diyebileceğimiz bir sürede ülkemizin en etkin ve takip edilen üreticisi olduk. Hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarlardan aldığımız yoğun talepleri karşılamak için mevcut üretim kapasitemizi artırmamız şarttı. Bu nedenle öncelikle geçen yıl İran yatırım kararımızı alarak yola çıktık. Ardından da bu yıl kurulduğumuz bölgede 2’nci MDF yatırımı kararını alarak sektöre ve ülkemize önemli üretim hacmi kazandırmış olduk. Bu yatırımlarla birlikte ülke ekonomisinin yanında istihdama da önemli katkılarda bulunacağız. Hayata geçirdiğimiz her yatırım AGT’nin bir dünya şirketi olma yolundaki adımları hızlandıracak” dedi.

100’E ALIP 1000 EURO’YA SATIYORLAR

TÜRKİYE mobilya sektörünün markalaşması gerektiğinin altını çizen Şirzat Subaşı, şu değerlendirmeyi yaptı: “Panelde Türkiye algısı çok iyi. Fakat bir sonraki ürüne geçtiğimizde o marka değerini yaratamıyoruz. Ürünü yurtdışına İtalya’ya veriyoruz, İtalya onu bir mutfak yapıyor. 100 Euro’ya verdiğin paneli, birden bire 1000 Euro’ya satıyor. Bizim eksik olduğumuz ve üstüne gitmemiz gereken yer burası. İşler günlük çözülüyor, ileriye dönük strateji yapılmıyor. Bir de endüstriyel orman alanları konusu var. Bu alanda da Türkiye çok zayıf kalıyor. Ama rakip ülkeler sürekli yatırım yapıyor. Bizim bu konunun da üzerine düşmemiz gerekiyor.”