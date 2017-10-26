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    İşte Yeni Zelanda’nın ‘First Kedisi’

    Hürriyet Haber
    26.10.2017 - 17:29 | Son Güncelleme:

    Yeni Zelanda’nın yeni Başbakanı Jacinda Ardern’in kedisi Paddles, ülkenin ‘First Kedi’si oldu. Twitter hesabı da bulunan Paddles, sosyal medya paylaşımlarıyla herkesi kendine hayran bırakıyor.

    Yerel basında, “Yeni Zelanda’nın en güçlü kedisi” olarak nitelendirilen Paddles, sahibi Jacinda Ardern’in ülkenin yeni başbakanı seçilmesiyle “First Lady”e atıfla İngilizce “First Cat” (First Kedi) olarak anılmaya başlandı.

    İşte Yeni Zelanda’nın ‘First Kedisi’

    Yeni Zelanda’da 23 Eylül’de yapılan seçimlerden İşçi Partisi zaferle çıkmıştı. 37 yaşındaki Jacinda Ardern başkanlığındaki parti, Yeni Zelanda First Partisi ile anlaşarak koalisyon hükümetini kurdu ve Ardern yemin ederek bugün Başbakanlık görevine başladı.

    Yeni Zelanda’nın yeni Başbakanı Jacinda Ardern, kedisi Paddles ile birlikte basının karşısına çıkarak neşeli pozlar verdi. İkilinin fotoğrafları yüzlerce beğeni ve yorum aldı.

    İşte Yeni Zelanda’nın ‘First Kedisi’

    Fotoğraf, “Beni dışarıya çıkardığın için teşekkürler annecim, böylece basına konuşma yapabilirim. Halka istediğini vermek zorundayız ve halkın istediği şey benim. Mrrrrrr” notuyla Paddles’ın Twitter hesabından da paylaşıldı.

    İşte Yeni Zelanda’nın ‘First Kedisi’

    Fotoğrafa gelen yorumların birinde, Paddles’ın, sahibi Ardern’in kabinesinde bakan olması gerektiği belirtildi. Ancak neyse ki Paddles’ın patileri yere sağlam basıyor ve kendisinin siyasi hırsları bulunmuyor...

    İşte Yeni Zelanda’nın ‘First Kedisi’

    Paddles’a, sahipleri tarafından adına hesap açılan birçok evcil hayvandan da tebrik yağdı. Paddles’a akşam yemeği teklif eden kediler bile var...

    İşte Yeni Zelanda’nın ‘First Kedisi’

    Paddles’ın Twitter hesabını kimin yönettiği henüz bilinmezken, Ardern’in partneri Clarke Gayford da bu iddiaları reddediyor. Yeni Zelanda’nın First Kedisi’ne “FirstCatofNZ” kullanıcı adından ulaşmak mümkün...

    Etiketler: başbakan
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