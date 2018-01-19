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    Yeni Zelanda başbakanı görevi başında hamile kalan ikinci lider oldu!

    Hürriyet Haber
    19.01.2018 - 11:51 | Son Güncelleme:

    Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, önce sosyal medyadan sonra da kameralar önünde hamile olduğunu açıkladı. Ardern, Pakistan Başbakanı Benazir Butto'dan sonra görev başında anne olan ikinci isim olacak.

    Yeni Zelanda'da koalisyon hükümeti başbakanı ve 'Önce Yeni Zelanda Partisi başkanı Jacinda Ardern hamile olduğunu açıkladı. Ardern, suikast sonucu öldürülen Pakistan Başbakanı Butto'dan sonra görevi başında anne olan 2. başbakan olacak.

    Haziranda doğmasını beklediği ilk bebeğinin heyecanını yaşadığını belirten 37 yaşındaki Ardern, "Başbakan ve anne olacağım" ifadelerini paylaştı.

    Ardern, hamileliğini 'güzel bir sürpriz' olarak anlatırken "Clarke ve ben haziran ayında iki şapka giyen birçok anne babaya katılacağımız için heyecan duyuyoruz" dedi.

    Sosyal medya hesabından yaptığı duyurunun ardından Auckland'daki evinin önünde gazetecilere açıklamada bulunan Ardern, hamilelikte sabah bulantılarının bu kadar kötü olacağını tahmin etmediğini belirterek, "Kendimi iyi hissetmediğimi söyleyebilirim" dedi.

    Yeni Zelanda başbakanı görevi başında hamile kalan ikinci lider oldu

    Sputnik'in aktardığı habere göre açıklama esnasında Ardern'in erkek arkadaşı Clarke Gayford da bebeğe evde kendisinin bakacağını ve bu rolü dört gözle beklediğini söyledi. Gayford, "Beni neyin beklediğini görmek için sabırsızlanıyorum, oldukça heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

    Bununla birlikte durumunun çok da abartılmaması gerektiğini vurgulayan Ardern, aynı anda birden fazla iş yapan ve hem çalışıp hem çocuk sahibi olan ilk kadın olmayacağının altını çizdi.

    ​Görevi sırasında seyahatlerini Gayford ile birlikte yapacağını dile getiren Ardern, doğumun ardından altı haftalık dönemde başbakanlık görevini Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters'in yürüteceğini kaydetti.

     

     

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