Yeni yılın ilk yeni aşk iddiası

2017 ünlüler dünyasında da çok hızlı başladı. Yeni yılın ilk aşk söylentisinin odağında bir süre önce Angelina Jolie ile yollarını ayıran Brad Pitt ile Hollywood'un "yeni romantik prensesi" Kate Hudson var.
İleri sürülenlere göre 37 yaşındaki Hudson ile Pitt bir süredir gözlerden uzak aşk yaşıyorlar.
Her ne kadar birçok kişi "bu doğru değil" dese de bu söylentinin gerçek olup olmadığı henüz kesinlik kazanmadı. Durum böyle olunca da 53 yaşındaki Pitt ve Kate Hudson önceki akşam düzenlenen Altın Küre ödüllerinin en çok ilgi çeken konukları oldu.
İngiliz ve ABD basınında çıkan haberlere göre Hudson törenden sonra düzenlenen partilerden birine katıldı. Diğer pekçok konuk da Pitt ile ilişkisi nedeniyle onu tebrik edip mutluluklar diledi.
Pitt ile Hudson'ın birlikte olduğu söylentileri bazılarına göre kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. Bu kişiler "Pitt bu olaylı ayrılığın ardından yeni bir ilişkiye hazır değil" derken Hudson'ın ünlü aktörden hamile olduğu iddiaları bile ortaya atıldı.
Gösteri dünyasının ünlülerini 2017 yılında neler beklediği konusunda tahminde bulunan bazı astrologlar da Hudson ile Pitt'in kısa süreli bir ilişki yaşayabileceğini ileri sürmüştü. Tüm bu iddialar ve öngörüler de kafaları iyice karıştırdı.
Pitt'in Jolie ile evliliğinden üçü biyolojik üçü evlatlık altı çocuğu bulunuyor. Hudson ise geçmişteki iki farklı ilişkisinden iki çocuk sahibi.
İşte 2017 yılında ünlülerin başına gelebilecek olaylarla ilgili öngörüler.
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