Yeni Yılın İlk Büyük Fırsatı

EgeYapı Group’un Bağcılar’da hayata geçirdiği; “Avrupa’nın En İyi Karma Kullanım Projesi” ödüllü ve dünyanın en önemli ekonomi yayınlarından biri tarafından “Getiri Potansiyeli En Yüksek Proje” seçilen, ilk 2 etabı teslim edilen Batışehir’de, 2015’in ilk kampanyası düzenleniyor.



Ocak ayındaki bu kampanyada banka kredisi kullanmadan %25 peşinat hemen, %25 peşinat 1 yıl sonra, kalan tutar için 36 ay %0 faiz imkânı ile daire sahibi olunabiliyor. Yine banka kredisiz %15 peşinat ile 60 ay için geçerli %0,69 vade oranıyla, firma bünyesindeki ödeme planı seçeneği ile daire veya ofis sahibi olmak mümkün.



Banka kredisi kullanarak %1 peşinat ödeyip %24 peşinatı 1 yıl sonraya erteleyerek kalanı için 120 aya kadar vade seçeneği ile krediden yararlanılabiliyor.



%25 peşinatını hemen vererek kalan tutar için banka kredisi kullananlar ise %10 “peşin satış indirimlerinden” faydalanabiliyor.



TÜM İHTİYAÇLARINIZI BİR ARADA BULACAKSINIZ…

Batışehir, 1+0'dan 5+1 dublekslere 40 farklı daire tipiyle konforlu bir yaşam sunuyor. İçindeki Doğa Koleji, Four Points by Sheraton ve 121 adet mağaza ve dükkanın yer aldığı Batıcadde, tüm ihtiyaçları çözmenizi sağlıyor. Altın değerinde fırsatlarıyla 2015’in ilk Batışehir kampanyası, cazip fiyat ve kolay ödeme planlarıyla ayrıcalıklı bir hayatın kapılarını aralıyor.



Ayrıntılı bilgi için

www.batisehir.com

0850 222 53 43



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