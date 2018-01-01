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    Yeni yılın ilk bebeklerindendi... Nasıl kıydınız!

    DHA
    01.01.2018 - 21:44 | Son Güncelleme:

    Gaziantep'te kimliği ve uyruğu henüz belirsiz 1 günlük kız bebeği, cami avlusuna bırakıldı.

    Olay, akşam saatlerinde Çamlıca Mahallesi’nde bulunan Ali Erçelebi Mahallesi’nde meydana geldi.

    Yatsı namazı için camiye gelenler, avluda battaniyeye sarılı bebek buldu. Bebeği ’üşemesin’ diye cami içerisine alan vatandaşlar, polis ve sağlık görevlilerine haber verdi.

    Yeni yılın ilk bebeklerindendi... Nasıl kıydınız

    İhbarla gelen sağlık görevlileri, kız bebeği ambulansla Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne götürdü. Acil serviste muayene edilen ve yapılan incelemede göbek mandalı halen takılı olan ve topuk kanı alındığı saptanan bebeğin dün bir sağlık kuruluşunda doğduğu belirlendi.

    Yeni yılın ilk bebeklerindendi... Nasıl kıydınız

    Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen kız bebek, kuvöze konularak hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Polis, bebeğin uyruğunu ve camiye bırakan kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

    Etiketler: gazetehaberleri , yeni yıl
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