Yeni yılın gözdesi: Gümüş

Gümüş fiyatları, yatırımcının ABD Başkanı Donald Trump’ın politikaları konusunda bekle- gör politikası izlemesi nedeniyle yılın ilk yarısında baskı hissetti. Nisan başında 18.66 dolar/ons seviyesine gelen fiyatlar haziranda 16.63 dolara inmişti. Şimdi ise fiyatlar 17 dolar civarında geziyor. Analistler ise yılın geri kalanında ve 2018’de gümüş fiyatlarını destekleyecek faktörlerin devreye girdiğini, fiyatların kolaylıkla 20 dolara çıkabileceğini söylüyor. Boğa eğilimli bazı analistler tahminlerini daha da yüksek tutuyor ve fiyatların ikiye katlanarak 34 dolara bile gidebileceğini savunuyor.

Dünya'nın haberine göre risk iştahındaki artış ile beraber değerli metaller de güvenli varlık talebinden yoksun kaldılar ve bu kapsamda gümüşün de tıpkı altın son zamanlarda gerilediğini görüyoruz.

ABD’den gelen iyi verilerin de etkisiyle gümüş bu hafta da düştü. Gümüşün kısa vadede 16.90 dolar direncinin altında kalması halinde 16.40 dolar desteğine doğru geri çekilmesi bekleniyor. Bu desteğin altında ise 16.0 dolar test edilebilir. Orta ve uzun vadede ise gümüşe yatırım yapmak için birçok neden buluyor analistler. ‘Gümüş almak için doğru zaman geldi’ diyen analistlere göre fiyatların bulunduğu seviye, jeopolitik gerilimler, metalin endüstriyel kullanımı, gümüş/altın rasyoları alıma işaret ediyor. Gümüşün yatırımcının radarına girmesi gerektiğini düşünenlerin gerekçeleri şöyle:

Beyaz metale yatırım için nedenler artıyor:

■ Borsalar balon alarmı veriyor

Amerikan borsaları uzun soluklu yükselişini bu yıl da sürdürdü. ABD’de geçtiğimiz ay P/E (fiyat, kazanç) rasyosu 30’un üzerine çıktı. 100 yıllık ortalamanın 16 olduğu göz önüne alındığında borsalardaki ısınma dikkat çekiyor. Daha önceki piyasa deneyimleri borsalar düşüşe geçtiği anda altın ve gümüşün değerlenmeye başladığını ortaya koyuyor.

■ Avrupa bankaları sıkıntıda

Avrupa’da bankaların batık kredilerindeki (NPL) büyümenin piyasaları sarsması halinde bundan kazançlı çıkacaklar arasında gümüş de bulunuyor. Son haftalarda İtalyan bankaların NPL miktarındaki bozulmaya ilişkin endişeler artmaya başladı. AB’de NPL stokunun 1 trilyon euroyu aşarak toplam krediler içindeki payının yüzde 5.4’e ulaştığı hesaplanıyor. Ekonomilerin birbirlerine bağımlı olduğu bir ortamda Avrupa bankalarındaki sorunun piyasalara yansıması halinde güvenli limanlar arasında değerli metallerin de yer alacağı belirtiliyor.

■ Çin’in güneş enerjisi patlaması

Gümüş şu an endüstriyel olarak en büyük kullanım alanını güneş enerjisinde bulunuyor ve Çin’in güneş enerjisi talebi büyük bir hızla artıyor. 13. Beş Yıllık Kalkınma Planı’na göre Pekin güneş kapasitesini 2020 yılına kadar üç katına çıkarmayı hedefl iyor. Geçtiğimiz yıl gümüş, güneşe bağlı talebin en güçlü olduğu yılı geçirdi. Analistler bu trendin süreceğini söylüyor.

■ Jeopolitik riskler tırmanıyor

Bu ay Kuzey Kore ve ABD arasında yaşanan nükleer kriz değerli metallere alım getirdi. İki ülke arasında tansiyonun yükselmesi genellikle borsalara satış getirirken, altın, gümüş gibi metallerin cazibesini artırıyor. Diğer yandan son zamanlarda İran ve ABD arasında yaptırımlar konusunda yaşanan tartışma piyasaların karşısına yeni bir jeopolitik sıkıntı olarak çıkıyor. Bu, gümüşü destekleyecek bir gelişme. ABD-Çin ilişkilerinde zaman zaman yaşanan gerilimler, yaklaşan Almanya seçimleri fiyatların belirlenmesinde diğer unsurlar olabilir.

■ ABD ekonomisi kırılgan

ABD’De GSYH büyüme rakamları ABD Başkanı Donald Trump’ın vaat ettiği oranlara çok uzak. Çalışma Bakanlığı’nın Mevcut Nüfus Anketi’ne temmuz ayı değerlendirmesinde, ABD ekonomisinin Barack Obama dönemindeki kadar kırılgan olduğu ifadesine yer verildi. Analistlere göre istenilen oranda büyüme beklentilerinin hayata geçirilmemesi eninde sonunda yatırımcı güvenini sarsacak ve yatırımcının borsanın çıkışına yönelmesi gümüşe yarayacak.

■ Faiz artışı bile gümüşe yarayabilir

Fed’in faiz artırmaya devam ettirmesinin doları güçlendirmesi ve emtia piyasalarını baskılaması beklenir. Ancak bazı analistlerin iddiası şu: Fed, ekonomiye güven arttıkça faizleri yavaş bir şekilde yükseltmeliydi. Ancak fazla bekledi ve hızlı bir artış gerçekleştirebilir. Bu da zaten güçlü olmayan ekonomiyi olumsuz etkileyerek değerli metallere alım getirebilir.

■ Altın/gümüş rasyosuna dikkat

1 ons altın almak için kaç ons gümüş gerektiğini gösteren altın/gümüş rasyosu önemli ipucu veriyor. Altının onsu 1.285 dolardan satılırken, gümüş dün 17.08 dolardan alıcı buldu. Şu an altın/ gümüş rasyosu 75 civarında. 5 yıl önce rasyo 55 idi. Bu gümüşün değerinin altında kaldığı anlamına geliyor. Rasyonun daha önceki seviyelerine gelmesi için ya altının düşmesi ya da gümüşün yükselmesi gerekiyor.