Yılbaşı gecesi evde misiniz

Koca bir yılı eğlenceli bir şekilde sonlandırmak için evde mısır patlatıyor olmanın yanı sıra, yeni yıl için hazırlanmış özel yemekleri tüketmek ve sinemasal bir coşku yaşamak ise büyük bir keyif. Böylece “evde ne yapacağız nasıl vakit geçireceğiz…?” düşüncesine de bir son verilmiş olacak.

Acısıyla, tatlısıyla bir yılı daha devirmek üzereyiz. Hepimizin yeni yıla dair umutları ve hayalleri var, o hayallere koşmak için elimizden geleni yapıyoruz. Kimimiz başarıya ulaşıyor, kimimiz de hüsrana uğruyor, ama her yeni yıl için güzel temennilerde bulunmak yapabileceklerimiz arasında yer alıyor. 2017 yılı herkes için mutlu geçmemiş olsa bile, kederli günleri bir kenara bırakıp mutluluk ile dolup taşmak ve onunla beraber yol almak oldukça önemli.



Şu bir gerçek ki, mutluluğun yapı taşlarından biri olan filmler, bize hizmet edip, bizi içinde bulunduğumuz sıkıntılı durumlardan çıkartır, çünkü onlarla her daim bir bütünüz. Hatta onlarla gülüp, onlarla sohbet ederiz. Kısacası onlar bizim en iyi dostumuz. Çevremizden bulamadığımız morali bize sağladıkları için yüreklerimize dokunan elleri birleştirme konusunda da zorlanmazlar. Biz de bunu fırsat bilip sizin için bir film listesi hazırladık. Keyifle tüketmeniz dileğiyle…

Yeni Yıl / Noel (2004): 2013 yılında kaybettiğimiz “Fast and Furious” filminin sarı saçlı ve mavi gözlü oyuncusu Paul Walker’ın baş rolünü canlandırdığı filmde dul bir kadın, Alzheimer hastası annesinin daha iyiye gitmesi için bir mucizeye ihtiyacı olduğunu düşünür. Ömrünün çoğunu hastanede geçiren ve bu duruma karşı içinde büyük bir acı hisseden kadın orada yeni insanlarla tanışır ve onlarla ortak olan yönlerini keşfeder, çünkü her birinin yaşamında benzer sıkıntılar vardır. Kadın kendini onlara yakın hisseder ve puzzle’ın parçalarını tamamlamak adına kafasındaki sorulara yanıt bulmaya çalışır. Sıcak ve samimi bir film olan “Yeni Yıl”, Paul Walker’ı yad etmek, umutsuzlukları umuda dönüştürmek ve hayatlara dokunmak için izlenmeli.



Baby Driver / Tam Gaz (2017): Oldukça yetenekli Baby lakaplı müzik tutkunu bir gencin, mizahi hikayesini anlatan “Baby Driver”, onun mafya ile olan ilişkisini göz önüne seriyor. Onlar için şoförlük yapan Baby, suç dünyasından kurtulabilmek için, hayatı, aşkı ve özgürlüğü arasında büyük bir seçim yapmak zorunda kalır. Müziğin kendisine ilham verdiğini düşünen Baby, kulağında sürekli kulaklık ile gezer ve insanlarla yalnızca gerektiği zaman iletişim kurar. Müzik ile Baby karakterini birbirine güzel bir şekilde bağlayan film, müziğin önemini vurgularken seyircinin o müzikle beraber özdeşleşmesini sağlar, yani Baby sürekli müzik dinlerken biz de ekran karşısında eşzamanlı olarak onunla beraber dinlemiş oluruz. Mizah, eğlence, esprili diyaloglar hepsi gırla…







Dalida (2016): Tüm zamanların ünlü şarkıcılarından Dalida’nın hayatını konu alan biyografik film, yer yer izleyiciyi sevindirirken, yer yer de hüzünlendiriyor. Gerçek hikayeler böyledir! Nostalji duygusunu sonuna kadar yaşatan film, Dalida’nın adını, günümüzde hiç duymamış izleyicilerin bile dikkatini çekiyor ve geçmiş ile bugün arasında bir geçit görevi görüyor. Film, yalnızca onun uluslararası müzik dünyasında büyük üne kavuşmasını değil, aynı zamanda kendi içsel yolculuğu karşısındaki karşılaştığı engelleri ve o engelleri aşmak için neler yaptığını da ortaya koyuyor. Dalida’nın şarkılarıyla büyüyen bir neslin, onun hayatını ayrıntılı bir şekilde izlemeleri ve keşfedilmeyen detaylara vakıf olmaları çok anlamlı. Şarkıcının hiçbir zaman ölmediğini ve hala kalbimizde yaşadığını aktaran hikâye, eskiye olan özlemimizi bir nebze de olsa gidererek, o anların gözümüzün önünden geçmesine vesile oluyor. Filmi izlerken bunlar nasıl gerçek olabilir diye düşünmeniz muhtemel…



T 2 Trainspotting (2017): “Geçmişinle Yüzleş. Geleceğini Seç” mesajını hikâyenin içine yayan film, ilkinin devamı niteliğinde… Film, yirmi yıl sonra yeniden birleşen ekibin çılgın maceralarını anlatıyor. Keder, kayıp, zevk, intikam, nefret, dostluk, aşk, yalnızlık, korku, pişmanlık, uyuşturucu, kendine zarar verme ve ölümcül tehlike gibi anahtar kelimeleri yan yana getiren film, seyirciye hikâyenin ikinci kısmına hoş geldiniz diyor ve mizahi manevralarla yeni bir forma dönüşüyor. Gençliklerinde her türlü belaya bulaşmış karakterlerin, artık gençliklerinde gibi olmadıklarına dikkat çeken film, insanların zaman zaman değiştiklerine göz kırpıp, yaşanan olaylardan ders aldıklarına dair sahne aralarına detaylı notlar iliştiriyor. Zaman zaman ilk filmdeki önemli sahneleri seyirciyle paylaşan film hem bize kısa hatırlatmalarda bulunuyor hem de hikayeyle sağlam bir bağ kurmamız için uğraşıyor. Not: Irvine Welsh'in yazdığı aynı isimli romandan sinemaya uyarlandığını hatırlatarak şunu paylaşmak istiyoruz: gençlerin ve bazen de genç kalıp büyümeyenlerin hayatlarının zor olduğuna ilişkin savlar ortaya atan film, seyirciyi derinden etkileyebilir, o nedenle filmin bu yönüne çok takılmadan izlemek lazım.





The Christmas Story / Bir Noel Hikayesi (1983): 1940 yılında geçen hikâyede, genç bir çocuk Noel yaklaşırken, bir dilek tutar ve tuttuğu dilek ise oyuncak bir silahtır. Bu arzusunu annesine ve babasına söylediğinde karşılaşacağı tepki onu çok büyük bir hayal kırıklığına uğratır. Kime oyuncak silah istediğini söylese, hep aynı tepkiyi alır, ta ki hayallerinde dünyayı o oyuncakla kurtarana değin… Bir çocuğun engelleri aşmak için verdiği mücadeleyi ortaya koyan film, bazen ısrarcı olmanın güzel bir yöntem olduğuna dair vurgu yapıyor. Zaten hepimiz hayallerimizi gerçekleştirmek için yaşamıyor muyuz?



Den magiske juleæske (2016): Animasyon olarak çekilen film, öksüz olarak büyümek zorunda kalan sekiz yaşındaki esrarengiz ve dışa dönük bir çocuğun hikayesini konu alıyor. Noel Babanın varlığına körü körüne inanan çocuk, ne zaman ki yurttaki müdürün Noel Baba olduğu gerçeğiyle karşı karşıya kalır, işte o zaman hem kendine hem de Noel Baba’ya olan inancını yitirir. Fakat sonra çok garip bir olay gerçekleşir ve birdenbire çocuk kendini sihirli bir dünyada bulur.







This Christmas / Bu Noel (2007): Yönetmenliğini Preston A. Whitmore II'nin gerçekleştirdiği "This Christmas", ailece seyredilebilecek samimi ve neşeli bir film. Başrollerinde Regina King, Columbus Short ve Delroy Lindo'nun yer aldığı filmde, Whitfield ailesinin dört senedir ilk kez birlikte geçirdikleri yılbaşı tatilinin öyküsü yansıtılır.



Christmas with the Kranks (2004): John Grisham'ın en iyi satanlar arasında yer alan “Skipping Christmas” romanından uyarlanan film, yarı hüzünlü, yarı mutlu bir aile dramını hikayelendiriyor. Bir Noel Gecesi ailesine nişanlısını tanıştırmak için sürpriz yapacağını söyleyen Blair, ailesinin gemiyle tatile çıktığından bihaberdir. Ailesi bu büyük kutlamayı gerçekleştirmek adına apar topar dönmek zorunda kalır.







Falling in Love / Geç Kalan Sevgi (1983): Manhattan'da geçen bu filmde, trende tanışan Robert De Niro ve Meryl Streep'in raylar üstündeki romantizmi anlatılıyor. Gün geçtikçe duygular daha da yoğunlaşır ama sorun şu ki, her ikisi de evlidir. Bu yasak ilişki zincirleme bir kazaya mı dönüşecek, yoksa tünelin sonunda âşıklar için bir ışık var mı?



Charming Christmas / Büyüleyici Noel (2015): Film, Noel zamanı çalışmamayı ilke edinen bir adamın, Noel günü ailesinin şirketinde zorla mesai yapıyor oluşunu merceğe alıyor. Şirkette yeni tanıştığı kadına dertlerini açan ve içini döken adam, bir nebze de olsa sıkıntısını gidermeye çalışır. Peki bunu başarıyor mu? İzleyip karar verebilirsiniz.