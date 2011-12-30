Yeni yÄ±lda yeni trend!

YÄ±llar geÃ§tikÃ§e teknoloji hÄ±zla geliÅŸiyor, her ÅŸey deÄŸiÅŸiyor ama yÄ±lbaÅŸÄ± eÄŸlencesi dendi mi yine de akÄ±llara Ã¶nce dansÃ¶z geliyor. Eskiden yÄ±lbaÅŸÄ± akÅŸamlarÄ± televizyonun karÅŸÄ±sÄ±nda dansÃ¶zÃ¼n Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± beklerken ÅŸimdi teknolojinin geliÅŸmesiyle beraber dansÃ¶zÃ¼ beklememize de gerek kalmadÄ±, yÄ±lbaÅŸÄ± eÄŸlencesinin vazgeÃ§ilmezi dansÃ¶zler de teknolojiye uyum saÄŸladÄ±! Â



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