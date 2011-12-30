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Yeni yÄ±lda yeni trend!

30.12.2011 - 10:26 | Son GÃ¼ncelleme:

Yeni yÄ±la yeniÃ§arÅŸÄ±m.com'un sÃ¼rprizleri ile girin!

YÄ±llar geÃ§tikÃ§e teknoloji hÄ±zla geliÅŸiyor, her ÅŸey deÄŸiÅŸiyor ama yÄ±lbaÅŸÄ± eÄŸlencesi dendi mi yine de akÄ±llara Ã¶nce dansÃ¶z geliyor. Eskiden yÄ±lbaÅŸÄ± akÅŸamlarÄ± televizyonun karÅŸÄ±sÄ±nda dansÃ¶zÃ¼n Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± beklerken ÅŸimdi teknolojinin geliÅŸmesiyle beraber dansÃ¶zÃ¼ beklememize de gerek kalmadÄ±, yÄ±lbaÅŸÄ± eÄŸlencesinin vazgeÃ§ilmezi dansÃ¶zler de teknolojiye uyum saÄŸladÄ±!/images/100/0x0/55ea4ab7f018fbb8f8766783Â 

KullanÄ±cÄ±larÄ±na gerÃ§ek maÄŸazalardan, gÃ¶rerek ve deneyerek, 7/24 gÃ¼venli alÄ±ÅŸveriÅŸ sunan yeniÃ§arÅŸÄ±m.com, yÄ±lbaÅŸÄ± iÃ§in sÃ¼rpriz bir video hazÄ±rladÄ±. DansÃ¶zlÃ¼ yÄ±lbaÅŸÄ± eÄŸlencesi geleneÄŸini internette de sÃ¼rdÃ¼ren yeniÃ§arÅŸÄ±m.com, bu eÄŸlenceli Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sayesinde yÄ±lbaÅŸÄ±nÄ±n unutulmaz eÄŸlencesi olan ve bÃ¼yÃ¼k bir heyecanla beklenen dansÃ¶zÃ¼ istedikleri zaman kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n parmaklarÄ±nÄ±n ucuna getiriyor.

Siz de yeniÃ§arÅŸÄ±m.com'un FacebookÂ  ve TwitterÂ  sayfalarÄ±ndan bu videoyu paylaÅŸÄ±n, yeni yÄ±la hep beraber eÄŸlenerek girelim.

SÃ¼rprizler bununla bitmiyor! YeniÃ§arÅŸÄ±m.com'un yÄ±lbaÅŸÄ± sÃ¼rprizlerini merak ediyorsanÄ±z, tek yapmanÄ±z gereken yeniÃ§arÅŸÄ±m.com'u Facebook ve Twitterdan takip etmek.

Yeni yÄ±la girerken, YeniÃ§arÅŸÄ±m'Ä±n dansÃ¶z videosunu www.yeniÃ§arÅŸÄ±m.com adresinden de izleyebilirsiniz.Â Â

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