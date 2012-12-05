Yeni Yılda Uzağı Yakın Edin

Fotoğrafseverler süper zoom özellikli Nikon P510’a 899 TL’lik süper fiyatıyla sadece yeniçarşım.com’dan sahip olabilecekler. Türkiye’nin en büyük çarşılarından yeniçarşım.com, başta teknoloji ürünleri olmak üzere binlerce ürüne, uygun fiyata sahip olmanın avantajını sunuyor.



Nikon Coolpix P510 dijital fotoğraf makinesi, 42x gibi inanılmaz bir zoom değerine sahip olan Nikkor objektifi ile fotoğrafseverlere 1000 mm telefoto çekim imkânı sunuyor.



Nikon Coolpix P510’un süper zoom özelliğinin yanı sıra 24mm geniş açı çekim yaparken de lens kaydırmalı VR sarsıntı azaltma sistemi sayesinde, uzaktan çekimlerde keskin netlikte görüntüler elde etmeyi kolaylaştırıyor.

Full HD video çekim özelliği

Tek tuş ile video kayıt fonksiyonuna ulaşabilme özelliği, Nikon Coolpix P510 dijital fotoğraf makinesinin Full HD (1080p) video çekimlerinde son derece kullanışlı ve seri olmasını sağlıyor. Kaydedilen video görüntüler, Nikon Coolpix P510 fotoğraf makinesinin HDMI çıkışı aracılığıyla HDTV gibi geniş ekranlarda keyifle izlenebiliyor.