Yeni Yılda Uzağı Yakın Edin

Fotoğrafseverler süper zoom özellikli Nikon P510’a 899 TL’lik süper fiyatıyla sadece yeniçarşım.com’dan sahip olabilecekler. Türkiye’nin en büyük çarşılarından yeniçarşım.com, başta teknoloji ürünleri olmak üzere binlerce ürüne, uygun fiyata sahip olmanın avantajını sunuyor.
Nikon Coolpix P510 dijital fotoğraf makinesi, 42x gibi inanılmaz bir zoom değerine sahip olan Nikkor objektifi ile fotoğrafseverlere 1000 mm telefoto çekim imkânı sunuyor.
Nikon Coolpix P510’un süper zoom özelliğinin yanı sıra 24mm geniş açı çekim yaparken de lens kaydırmalı VR sarsıntı azaltma sistemi sayesinde, uzaktan çekimlerde keskin netlikte görüntüler elde etmeyi kolaylaştırıyor.
Full HD video çekim özelliği
Tek tuş ile video kayıt fonksiyonuna ulaşabilme özelliği, Nikon Coolpix P510 dijital fotoğraf makinesinin Full HD (1080p) video çekimlerinde son derece kullanışlı ve seri olmasını sağlıyor. Kaydedilen video görüntüler, Nikon Coolpix P510 fotoğraf makinesinin HDMI çıkışı aracılığıyla HDTV gibi geniş ekranlarda keyifle izlenebiliyor.
Nikon P510 ile fotoğrafları kablosuz aktarma
Eye-Fi X2 ve sonrası versiyonlarla uyumlu olan Nikon Coolpix P510 dijital fotoğraf makinesi, JPEG formatta çekilen fotoğrafların kablosuz bağlantı ile cep telefonlarına ve bilgisayarlara aktarılmasını sağlıyor.
Teknoloji ürünlerinde Türkiye’nin en uygun fiyatlarını sunan yeniçarşım.com'dan Hürriyet Güvenli Alışveriş sistemiyle Nikon Coolpix P510’a hemen sahip olabilirsiniz.
WorldCard’a Özel Fırsat
Yeniçarşım.com'dan yapacağınız alışverişlerde World'e özel %10 Worldpuan kazanırken, peşin fiyatına 12 taksit fırsatı ve 3 ay taksit erteleme imkanına da sahip oluyorsunuz.
DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ