Yeni yılda Just Like You ile ışıldayın!

İlk koleksiyonunu 2017 İlkbahar-Yaz sezonunda sunan ve büyük beğeni toplayan Just Like You’nun kış dönemi için işbirliği yaptığı isim başarılı tasarımcı Özlem Kaya. Kaya’nın zamansız siluetlerle trendy unsurları bir araya getirdiği tasarımlarında, markanın iddiası olan günden geceye rahatlık, şıklık ve doğallığı hissetmemek mümkün değil. Özellikle ışıltı seven kadınların; gündüz ofiste, gece bir davette ya da hafta sonu bir etkinlikte, kısaca günün her vakti; koleksiyonun zengin gamındaki etek, bluz, pantolon, ceket, tulum ve elbiselerdeki gizli simler, mini payetler ve saten dokular sayesinde, sade ama etkili ışıltı ile kendilerini yıldız gibi hissetmeleri kaçınılmaz.

Kumaş seçiminde doğal elyaftan ödün vermeyen Just Like You’nun, 2018 kış koleksiyonunda ayrıca; viskon ve tencel denimden tulumlar, pantolonlar ve bluzlar hafta sonunun kurtarıcıları olurken, özgün kesim gömlekler, ceketler, mini ve midi boy elbiseler de gündüzden akşama uzayan programlarda tercih edilebiliyor. Tüm koleksiyonu ise, soğuk kış günlerinin kurtarıcısı manto ve kabanlar tamamlıyor ve hem renk, hem kumaş alternatifleri açısından 2018 kış koleksiyonunun en güçlü parçaları arasında yer alıyor.

Kadınsı kupların spor detaylarla birleştirildiği bu zengin koleksiyonun desenlerinde; floral, çizgi ve geometrik etkiler, renklerinde ise; kış sezonunun vazgeçilmezleri siyah, lacivert, haki, bordonun yanı sıra soğuklarda içinizi ısıtacak safran, yeşil, fuşya, sülfür gibi dinamik tonlar da hakim.

Uzun yıllardır tekstil dünyasında başarılı işlere imza atmış 2 iş kadınının bilgi birikimi ve zevklerinin eseri olarak doğan Just Like You markası; bu kış tasarımcı Özlem Kaya’yı da ekibine katarak, özgün modelleri ve nefes alan kumaşları ile, şehirli, aktif, enerjik kadınların günün her anında kendilerini rahat ve şık hissetmelerini sağlıyor.

Mottosu; kadınların kendileri gibi olması, sadece trend olanı değil, aynı zamanda sevdikleri ve içinde kendilerini iyi hissettikleri ürünleri giymeleri olan Just Like You; ulaşılabilir fiyat politikası ile, günden geceye taşınabilen doğal şıklık anlayışının parmakla gösterilen örneği ve yakın gelecekte moda dünyasının yerli marka gururu olmayı hedefliyor.

Özlem Kaya yeni sezonla ilgili soruları da yanıtladı:

Sizi çok tatlı bir yorgunluk içinde yakaladık… Pek çok lider markadan sonra şimdi de yepyeni bir marka için yepyeni bir koleksiyon hazırladınız. Nasıl gelişti bu işbirliği?

Park Bravo’nun kreatif direktörlüğünü yaptığım sırada tanıştığım ve zaman içinde hem dost olarak hem de keyifle çalıştığım Seden ve Aslı ile yollarımız kendi markalarını kurduklarında birleşti. 2016 ilkbahar/yaz koleksiyonları ile adım attıkları yepyeni bir oluşumun heyecanını yaşarlarken, ben de 2017-18 kış koleksiyonu ile bu heyecana ortak oldum. Bu heyecan gittikçe artmaya devam ediyor. Özenle oluşturduğumuz marka DNA’sı, müşteri profili ve ürün kalitesi –bu firmanın aynı zamanda üretici bir firma olmasının da avantajlarıyla- adım adım her geçen gün güçleniyor. İçinde olmaktan gurur duyduğum ve iş olarak değil, evim gibi benimsediğim Just Like You ailesinin bir parçası olduğum için çok mutluyum.

Just Like You kimdir sizin için? Bir kimlik verirsek, nasıl bir kadındır?

Dinamik, aktif, güncel trendi zamansız parçalarla harmanlayıp yorumlayabilen, stil sahibi ve güçlü bir kadın! Trendlerin esiri olmamış, kendine yakışanı seçen, içinde rahat ettiği ürünü tercih eden, kişisel konforunu ve zevkini ön planda tutan, bilinçli bir kadın! Günün her saati rahat ve şık olabilmeyi hedefleyen Just Like You; mottosunda da bahsettiği gibi ‘Bu tam sensin’ diyerek kişiselleştirmenin iyi hissettirdiğine vurgu yapıyor. Kullandığı doğal elyaflı kumaşlarla sadece ruhumuza değil bedenimize de hitap ediyor.

Koleksiyonda ne tür malzemeleri ve renkleri tercih ettiniz?

Haki, bordo, lacivert, gri, siyah ve beyaz koleksiyonun ana renkleri. Bunların yanına safran, yeşil, fuşya, sülfür gibi dinamik tonları da ekledik. Doğal elyafları kullanmak markanın olmazsa olmazlarından. Düz renkleri, sezonun öne çıkan desen ve dokuları ile birleştirerek zamansız kuplarla yorumladık. Ekose, jakar, çizgi, saten yüzeyler, denim tenceller kullanılan kumaşlardan bazıları. Spor detaylar şık kesimlerle birleşiyor bu koleksiyonda. Kaban, manto, trenchcoat gibi kış koleksiyonlarının vazgeçilmez parçaları da Just Like You markasının dinamik ve güçlü görüntüsünü destekliyor.

Hazır giyim sektöründe Just Like You’yu nerede görüyorsunuz? Nasıl bir yolu olacak sizce markanın?

Just Like You; sürdürülebilir moda anlayışını önemseyen, geçici değil kalıcı olmayı hedefleyen, bunun için de kaliteden ödün vermeyen bir marka. Günü geceye taşıdığımız yoğun akan hayatımızda bize nefes aldıracak alternatifler sunuyor. Ve bunları ulaşılabilir rakamlarla fiyatlandırıyor. Bence rahatlığından vazgeçmeden şık olmak isteyenlerin yeni adresi olmaya aday bir marka. Hatta yakında yurt dışında da başarılarıyla ses getirecektir.