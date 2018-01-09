Yeni yılda dört oyun

Mary Shelley'in romanından Nick Dear tarafından uyarlanan Selen Korad Birkiye'nin çevirisini yaptığı, başrollerini Cansel Elçin, Deniz Uğur ve Kerem Alışık’ın paylaştığı Frankenstein, Şakir Gürzumar yönetiminde, 3. Sezonunda, 13 Ocak Cumartesi saat 20.30 da Zorlu PSM de, 17 Ocak Çarşamba günü de Düzce de perde açacak.



Birol Güven’in kaleme aldığı, yönetmenliğini Galip Erdal’ın üstlendiği, başrollerini Begüm Kütük ve Hakan Meriçliler’in paylaştığı komedi oyun “Binde Bir Gece Diyalogları, 14 Ocak Pazar günü saat 16.30 da Zorlu PSM de, 19 Ocak Cuma günü saat 20.30 da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde sahnelenecek.





Birol Güven’in yazdığı ve 6. Sezonu ile rekora giden, başrollerini Levent Ülgen ve Goncagül Sunar’ın oynadığı müthiş komedi “Yatak Odası Diyalogları, 15 Ocak’ta Adana’da, 22 Ocak’ta Ataköy Yunus Emre Sahnesi’nde seyircisiyle buluşacak.



Ünlü Amerikalı yazar Edward Albee’nin ölümsüz eseri “Bir Hayvanat Bahçesi Hikâyesi”, 26 Ocak’ta Sahne Çolpan İlhan’da, 29 Ocak’ta ise Ataşehir Dasdas Sahnesi’nde tiyatro severlerle buluşacak. Gökhan Erarslan’ın yönettiği oyunda usta oyuncu Burak Sergen ve Onur Kırat yer alıyor.

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