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    Yeni yılda buz gibi suda yüzdüler

    BERLİN
    01.01.2018 - 17:47 | Son Güncelleme:

    Berlinli ‘Ayıbalığı Derneği’ yeni yılın ilk günü buz gibi suda yüzmeye davet etti.

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    • Yeni yılda buz gibi suda yüzdüler
    • Yeni yılda buz gibi suda yüzdüler
    • Yeni yılda buz gibi suda yüzdüler
    • Yeni yılda buz gibi suda yüzdüler

    DERNEK, su sıcaklığı 1 derece olan Oranke Gölü’nde 1 Ocak’ta saat 11.00’de geleneksel yeni yıl kış yüzüşüne davet etti. Davete onlarca kişi katıldı. Kimi üstsüz kimi ilginç giysilerle onlarca insan, 1 derecelik suda yüzdü.

    Yeni yılda buz gibi suda yüzdüler

    Etiketler: ALMANYA , Berlin , 2018 , Ayıbalığı Derneği
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