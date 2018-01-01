Yeni yılda buz gibi suda yüzdüler

DERNEK, su sıcaklığı 1 derece olan Oranke Gölü’nde 1 Ocak’ta saat 11.00’de geleneksel yeni yıl kış yüzüşüne davet etti. Davete onlarca kişi katıldı. Kimi üstsüz kimi ilginç giysilerle onlarca insan, 1 derecelik suda yüzdü.
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