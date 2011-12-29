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Yeni yıla özel muhteşem hediyeler

29.12.2011 - 16:52 | Son Güncelleme:

Hürriyet Bilgi Paketleri ile Avealılara Yeni Yıla Özel Hediyeler! Çekilişe Katılmak için Son 3 gün!

Yenilikçi ve ilgi çekici kampanyalarıyla müşterilerine birbirinden özel avantajlar sunan ve bu özelikleriyle fark yaratan Avea, kampanyalarına Hürriyet Bilgi Paketleri ile "yeni yıl hediyesi" kazanma fırsatını da ekledi. /images/100/0x0/55eaaa7af018fbb8f88eef63 

01 Aralık - 31 Aralık tarihleri arasında Hürriyet Bilgi Paketlerinden en az birine abone olan her Avealı; 3 adet 2012 Model Opel Astra Classic 1.6 araba, 33 adet Samsung 32" LCD TV ve 333 adet Avea Jet Modem hediyelerinden birini kazanma şansı yakalayacak.

Haber, Spor ve Astroloji paketlerinden en az birini kampanya tarihleri dahilinde kullanmak çekilişe katılmak için yeterli olacaktır.

Aynı zamanda son dakika haberleri de kullanıcıların cebine Hürriyet Bilgi Paketleriyle anında ulaşacaktır.

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