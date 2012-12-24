Yeni yÄ±la kazanÃ§lÄ± girmek ister misiniz?

Hemen tapu, sadece altÄ± ay sonra da anahtar teslimleri gerÃ§ekleÅŸecek olan Varyap Plaza Pendik'te sÃ¼rpriz indirimlerden faydalanmak iÃ§in son gÃ¼nlerâ€¦ Ocak 2013 itibariyle sona erecek indirim kampanyasÄ±ndan yararlanmak ve KDV dahil fÄ±rsat rakamlarÄ±nÄ± kaÃ§Ä±rmamak iÃ§in doÄŸru yatÄ±rÄ±mÄ±n adresi Varyap Plaza Pendik'e bekliyoruz. Â Â Â

Ä°stanbul'un hÄ±zlÄ± geliÅŸen bÃ¶lgelerinden olan ve Anadolu yakasÄ±nÄ±n yeni cazibe merkezi haline gelen Pendik'teki Varyap Plaza Pendik'te inÅŸaat hÄ±zla devam ediyor. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki 6 ay iÃ§inde anahtar teslimin yapÄ±lacaÄŸÄ± projenin kaba inÅŸaatÄ± tamamlandÄ±, plaza iÃ§inde ince iÅŸler devam ediyor.

SÄ°GORTA ACENTELERÄ°NDEN Ä°LAÃ‡ FÄ°RMALARINA, MÃœÅžAVÄ°RLERDEN AVUKATLARA FARKLI OFÄ°S SEÃ‡ENEÄžÄ°

Varyap Plaza Pendik'te 55 mÂ²'den 325 mÂ²'ye kadar farklÄ± bÃ¼yÃ¼klÃ¼klerde 278 adet ofis ve ticari alan bulunuyor. Anadolu YakasÄ±'nÄ±n ilk A tipi yatay ofis projesi Varyap Plaza Pendik;Â Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±, Gebze Organize Sanayi Sitesi, Tuzla Tersanesi ve Pendik Marina'ya Ã§ok kÄ±sa mesafede ve E-5 karayolu Ã¼zerinde direkt giriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± ile ofisler iÃ§in ideal bir adres seÃ§eneÄŸi oluyor.

Ã–zellikle yapÄ± ve gÄ±da marketleri, ilaÃ§ firmalarÄ±, sigorta acenteleri, kargo ÅŸirketleri, mali mÃ¼ÅŸavirler, gÃ¼mrÃ¼k mÃ¼ÅŸavirleri, avukatlar, doktorlar ve bÃ¶lgedeki KOBÄ°'ler; kullanÄ±m veya yatÄ±rÄ±m iÃ§in Varyap Plaza Pendik'i tercih ediyor.



Toplam 43.000 mÂ² kapalÄ± alana sahip ve 9 kattan oluÅŸan Varyap Plaza, ikinci katÄ±ndan itibaren, panoramik Marmara Denizi ve Adalar manzarasÄ± ile sahiplerine eÅŸsiz bir Ã§alÄ±ÅŸma ortamÄ± sunuyor. Ä°Ã§inde yer alan kafe, restoran, eczane, kuru temizleme, fotokopi merkezi, toplantÄ± salonlarÄ±, kuafÃ¶r, yapÄ± ve gÄ±da marketi gibi farklÄ± fonksiyonlarla modern yaÅŸamÄ±n tÃ¼m gereksinimlerine kolay eriÅŸim saÄŸlamayÄ± hedefliyor.

Varyap Plaza Pendik

varyapplaza.com

AYRINTILI BÄ°LGÄ° Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

Â