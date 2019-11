Yeni Yıla Hazırlanma Önerileri!

Her yeni yılda bir önceki yılı eski sevgilimmiş gibi bir an önce terk etmek istiyorum. Sanki 1 Ocak olunca tuttuğum tüm dilekler kabul olacak, hayatım tümden değişecekmiş geliyor. O yüzden ben yılbaşı moduna Aralık ayını ortaladığım an itibariyle girmeye başlıyorum.

Neden mi bu kadar çok seviyorum?



Sevdiğim insanlarla bir arada olduğum bir gece için,

Tüm yılın yorgunluğunu bir kenara bırakıp taptaze bir yılla canlanmak için,

Tüm sevdiklerimle yepyeni bir yıl daha geçirmek için,

Ve itiraf etmeliyim ki sürprizlere bayılan biri olacak bana gelecek hediyeleri de merak ettiğim için hala 7 yaşında çocuk gibi yeni yılda kıpır kıpır oluyorum.



Hilal Meriç’in Yeni Yıla Hazırlanma Rehberi:



1. Tüm Yıl Giyilmeyi Bekleyen En Şık Elbiseler Gardıroptan Çıkmalı!

Yeni yıl planınız benim gibi arkadaşlarınızla birlikte olacağınız, sıcak bir ev partisi olsa bile bu yeni yıla hazırlamayacağınız anlamına gelmiyor!

Normal hayatta çok sade giyinen biri olarak yeni yılda olabildiğince az giydiğim, severek aldığım ama pullu ya da simli olduğu için daha az kullandığım kıyafetleri giymeyi tercih ediyorum. Hani şu klasik bir inanış vardır ya “yeni yıla nasıl girersen öyle geçer..” diye, o yüzden ben kendime de özenli davranıyorum ki tüm yılım hep böyle geçsin.

Sevgili hanımlar, kıyafetiniz ışıl ışıl parlarken emin olun siz de kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.





2. Yeni Yıl Makyajı

Eğer ki beni dinleyerek parlak ve pullu bir kıyafet seçmişseniz makyajınızı yaparken dikkatli olmalısınız. Şıklıkla, yeni yıl ağacı gibi parlamak arsında bir fark var! Bu yüzden size önerim; ince çekilmiş eyeliner, doğal renklerde far seçimi ve bol rimel aracılığı ile tüm odağı gözlerinize çekmeniz.

Unutmadan tüm dikkati gözlere çekmek için; farınıza hafif şekilde süreceğiniz simlerle ışıltı katabilirsiniz..!

3. Ev Partisi Dekorasyonsuz Olmaz!

Evinizi konuklarınız için daha şık hale getirmek istiyorsanız bir organizasyon firmasıyla çalışmaya ya da tek gece için fiyatı çok yüksek süslemelere yönelmeyin. Çok pratik çözümlerle ve kolayca temin edilebilecek malzemelerle evinizi yılbaşı partinize hazırlayabilirsiniz.

Işıl ışıl bir ortam yaratmak için gerekli olan sadece, sim, balon, mum ve kadehlerin etrafına sarmak için ince şerit simli yılbaşı süsleri… Gerisi sizin yaratıcılığınıza kalmış…



4. Sevdiklerinizi Mutlu Edecek Hediye Önerileri!

Yeni yılın en kıymetli anı sevdikleriniz için, onları mutlu edecek hediye arayışına girdiğiniz zamanlardır. Bazıları hediye almayı biraz angarya olarak görür, bense tamamen bunu karşımdakini şaşırtmak üzere geliştireceğim kurgulara dönüştürmeyi seviyorum. Siz eğer birazcık hediye alma konusunda üşenenlerdenseniz ya da hala aklınıza karşınızdaki kişiyi mutlu edecek bir alternatif çıkmamışsa yeni yıla en çok yakışacak hediye önerilerimi aşağıda bulabilirsiniz…



Sadelikten Ödün Vermeyenler İçin Önerim:

Yeni yıla özel tasarlanan Swarovski’nin limited edition serisinin yeni yıl ve kışın simgelerinden birinin işlendiği kar tanelerinden kız arkadaşınıza, eşinize ya da annenize hiç düşünmeden alabilirsiniz. Her yaşta şıklığı sağlayabilecek bu kar tanesi tasarımına kısaca bayıldım!



Renkli Kişiliklere Özel Hediye Önerim:

Farklı renk seçeneklerinin olduğu Stardust bilekliklerle hediye ettiğiniz kişi emin olun birçok farklı kombinle bu bilekliği kullanabilecek. Size önerim ise; bu bilekliklerden en az iki tane olmanız. Böylece bilekte daha uyumlu ve daha şık duracaktır.



Her Daim Şıklığın Peşinde Olanlar İçin Önerim:

Özel bir davet ya da bir toplantıda tüm gözleri üzerine çeken şık bir hanım için hediye arıyorsanız; hediye alternatifi düşünmenize gerek kalmadı. Swarovski’nin Baron bileklik ve kolyesi sevdiklerinizi büyüleyecek şıklıkta.