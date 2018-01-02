Yeni yıla evde girdik

31 Aralık gecesi milyonlarca kişi yeni yıla evinde girdi. Bu durum market cirolarına da yansıdı. 2017’ye göre yılın son iki günü market ciroları yüzde 50 artış gösterdi. Yeni yıl kutlamalarına yönelik süsleme ve eğlence eşyaları için yapılan harcamaların da bu yıl 20 milyon dolara yaklaşması bekleniyor. Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek, 30 Aralık’ta başlayan yılbaşı alışverişinin 31 Aralık tarihinde de devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu: “2017’nin son iki günü market rafları adeta boşaldı. Yeni yıla evde girmek isteyen tüketiciler aileleri ve arkadaşları ile kutlama yaptı. Bir önceki yıla göre satışı en çok artan ürün hindi oldu. Hindi satışlarının bir önceki yıla göre yüzde 70 oranında arttığını gözlemledik. İkinci sırada ise kuruyemiş bulunuyor. Meyve satışları da üst sıralarda yer alıyor. Yılbaşı gecesi tüketimi artan bir diğer ürün de çiğköfte oldu. Bir önceki yıla göre 31 Aralık gecesi marketlerde çifköfte satışı yüzde 100’e yakın artış gösterdi. Yerel zincirlerimiz bu yıl 30-31 Aralık tarihlerinde önemli cirolar elde etti.”

Migros’un Money Club Kart üyeleri arasında yaptığı araştırma verileri de tüketicilerin yeni yıla evde girdiğini gösteriyor. Araştırmaya göre kart kullanıcılarının yüzde 93’ü yeni yıl kutlamasını evde yapmayı tercih etti. Migros Ticaret AŞ Format Direktörü Cem Tunçay, “Tüketicilerin evde yeni yıla girme tercihi doğrultusunda, her yıl aralık ayında alışverişler bir önceki aya göre artış gösteriyor” dedi.

SIRASIYLA MARKETTE EN ÇOK SATILANLAR

1- Kuruyemiş

2- Gazlı içecekler

3- Cips

4- Kırmızı ve beyaz et

5- Çiğköfte

6- Aile oyunları

7- Meyve ve sebze

8- Hazır pasta

9- Çikolata

10- Süs ürünleri