Yeni yıl yeni umutlar

ŞÜKRAN OVALI
Kimsenin kimseyi yargılamadığı, insanların özel alanlarına saygı duyulduğu, kıymet bilmeyi unutmadığımız bir yıl diliyorum. Korkmadan konuşabildiğimiz, hata yapma hakkımızı savunabildiğimiz, koşullar ne olursa olsun gülümsemeyi unutmadığımız, anları es geçmediğimiz, nefes aldığımız sürece inandığımız hiçbir şeyden vazgeçmediğimiz bir yıl olsun. Herkes hayalini yaşamayı hak eder ve umarım herkes bu hayalleri gerçekleştirme fırsatı bulur 2015’te... Tiyatroların, sinemaların daha çok ilgi gördüğü, sanatla iç içe bir yıl geçirmek umuduyla...
BURCU BİRİCİK
Geçen yıl burç yorumlarını okurken “2014 Boğaların yılı” olacak yazıyordu, inanmamıştım. Şimdi yıl bitiyor ve bakıyorum geçen yıla, gerçekten benim senemmiş; aileden işe, sağlıktan aşka her konuda... Umuyorum ki bu 2015 bittiğinde, siz de geriye dönüp baktığınızda “Bu yıl benim yılımmış” diyebilin. Aslına bakarsanız şikayetçi olduğumuz çoğu şeyi “sevebilmek”le çözebiliriz. Sevebilmeyi ve karşımızdakine saygı duyabilmeyi öğrendiğimizde çok daha mutlu yıllar olacak bizim için. Çok sevin. Çok mutlu olun. Çok eğlenin. Çok aşık olun.
YASEMİN ALLEN
Zaman hızlı geçiyor; korkmayın, kaçmayın, anı yaşayın! Her senemiz birbirinden güzel anlarla ve anılarla dolsun. Yeni yılınızın hayatınızın sonuna kadar unutmak istemeyeceğiniz hatıralarla dolu olması dileğiyle. Yeni yılınız kutlu olsun. Hoş geldin 2015!
ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ
İnsanlığın geldiği noktadan hiç mutlu değilim. “Samimiyet” kavramını yitirmiş durumdayız. Hayatımıza bir şekilde dokunabilmiş insanları rakip olarak görüyor, uzun vadeli materyalist planlarımız için onlarla şerefsiz bir şekilde savaşıyoruz. Gerçek niyetimizi hep gizliyoruz. “Güven” kelimesi format değiştirdi. İçinde bulunduğumuz dünyayı kurtaracak olan tek şey, bize başkaları için “O aslında iyi bir insan” dedirten noktaya dokunacak vicdani bir dürüstlük ve emektir. İnsanın doğasında zaten bulunan “farkındalık” ve “duyarlılık” gibi kavramlar, şu an trend olmuş durumda. Herkes için dileğim bunların bir moda değil de bizi biz yapan, insanı güzel ve özel kılan şeyler olduğunun hatırlanması, herkesin bu yolda adım atması. Bırakın yılları, artık bunlarsız yaşadığımız her gün, her saniye bizim için kayıptır. Herkese bu yolda yeni bir başlangıç diliyorum. Not: Yazımın kusuruna bakmayın...
KEREM BÜRSİN
Yeni yıla güzel haberlerle uyanmanız ve sevdiklerinizle beraber sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yıl geçirmeniz dileğiyle. Sevgilerimle...
Fotoğraflar: Muhsin AKGÜN
Kuaför: Uğur Alevyılmaz, Yüksel Altun
Makyaj: İlknur Vural Eltaş, İlknur Ballı
Mekan: CVK Park Bosphorus
Kıyafetler
Şükrü Özyıldız ve Kerem Bursin: Ramsey
Yasemin Allen: Nedret Taciroğlu
Şükran Ovalı: Room Teşvikiye/ Zeynep Ökmen
Burcu Biricik: Özgül Engin
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