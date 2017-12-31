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    Yeni yıl mesajları 2018 yılının ilk anlarına değer katacak! Resimli yılbaşı kutlama mesajları

    Hürriyet Haber
    31.12.2017 - 14:19 | Son Güncelleme:

    Yeni yıl mesajları, 2018 yılını tebrik etmek isteyen vatandaşlar tarafından tercih edilecek. 2018'e bir kala, yeni yıl mesajları araştırılırken özel günlerin takipçisi Google bir ritüeli daha gerçekleştirdi. Google, her yıl olduğu gibi yeni yıl öncesi ana sayfasında güzel bir görsele yer verdi. İşte, Google'ın yeni yıl 2018 temalı paylaşımı ve sizlerin yakınlarınıza gönderebileceğiniz en güzel yeni yıl kutlama mesajları

    Yılbaşı yeni yıl kutlama mesajları 31 Aralık itibariyle sosyal medya ve SMS'lere konu olmaya başladı. Yeni yıl için sevdiklerine en güzel dileklerde bulunmak isteyen vatandaşlar, yılbaşı kutlama mesajları aracılığıyla bu amaçlarını gerçekleştirecek. İşte, on binlerce kişinin merakla araştırdığı konular arasında yer alan yeni yıl mesajları ve yılbaşı kutlama seçenekleri

    2018 YENİ YIL MESAJLARI

    Yeni yıl ülkemiz ve milletimiz için bereketli ve hayırlı olsun. Yeni yılınız kutlu olsun.

    2018 yılının başta aileniz olmak üzere dünyadaki tüm insanlar için huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum.

    2018 yılının tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dilerim. Yeni yılınız kutlu olsun.

    2018 yılında da birlik ve beraberliğimizin devam etmesini ve yeni yılın hayırlara vesile olmasını diliyorum.

    Yeni yılın öncelikle ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlar getirmesini diliyorum.

    Yeni yıl mesajları 2018 yılının ilk anlarına değer katacak Resimli yılbaşı kutlama mesajları

    2018 yılının birlik ve beraberliğimizi, toplumsal huzurumuzu artırmasını, şehrimize, ülkemize ve tüm dünya’ya barış, başarı, sevgi, bolluk ve bereket getirmesini diliyorum

    Yeni yıl hepimize iyilikler, güzellikler, aydınlıklar ve barış getirsin. Yeni yıldan en büyük dileğimiz bu...

    Yeni yılın Anadolu’muz kadar bereketli, Ege’miz kadar heybetli, Akdeniz’imiz kadar sıcak, Marmara’mız kadar birleştirici, Karadeniz’imiz kadar hareketli ve Doğu’muz kadar bütünleştirici olması dileklerimle

    2018 yılının tüm Türkiye ve dünyada çocukların, kadınların ve insanlığın yaşadığı, yıllardır süregelen zulümlerin ve zorbalıkların son bulduğu, demokrasi ve hukukun egemen olduğu, barış, kardeşlik ve huzurun kol kola gezdiği, bir yıl olmasını temenni ediyorum.

    Hayallerin ve umutların gerçeğe dönüştüğü, mutluluk ve başarı dolu bir yıl diliyorum.

    Yeni yıl mesajları 2018 yılının ilk anlarına değer katacak Resimli yılbaşı kutlama mesajları

    Muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmayı kendisine şiar edinmiş büyük milletimize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisiyle 2018’in, yeni umut ve başarılara zemin oluşturmasını diliyorum.

    Türk-İslam aleminin yeni yılını kutluyor, 2018’in barışa, birliğe, beraberliğe, dostluğa, kaynaşmaya ve huzura vesile olmasını diliyorum

    2018 yılının ülkemize, milletimize ve tüm mazlum milletlere hayırlar getirmesini diliyorum

    2018 yılının insanlık alemine barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum.

    2018 yılına iyiliğin, kardeşliğin, sevginin, saygının, birlik ve beraberliğin hakim olması dileklerimle yeni yılın sağlık getirmesini temenni ediyorum

    Çalışmalarımızın karşılığını aldığımız bir yıl olması umuduyla 2018’in tüm dünyaya huzur, barış; ülkemize ve camiamızı sonsuz başarılar getirmesini temenni ediyorum.

    2018 yılının ülkemize, milletimize ve bütün insanlığa güven, huzur, mutluluk ve refah getirmesini temenni ediyorum”

    Yeni yıl mesajları 2018 yılının ilk anlarına değer katacak Resimli yılbaşı kutlama mesajları

    GOOGLE YENİ YIL DOODLE'NI PAYLAŞTI

    Arama motoru Google, her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yıl görselini ana sayfasına yerleştirdi. 2018 Yeni Yıl temasıyla görselinde penguenlere yer veren Google, bu sayede kullanıcılarının yeni yılını tebrik etmiş oldu.

    Etiketler: yeni yıl mesajları 2018 , yılbaşı mesajları 2018
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