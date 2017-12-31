Yeni yıl mesajı: Büyük bir ‘Hayır’ ailesiyiz

Adalet Yürüyüşü için “Toplumumuzun tüm katmanlarına yerleşmiş ‘adalet’ talebinin vücut bulduğu, ülkenin üstüne örtülmeye çalışılan korku örtüsünün yırtılıp atıldığı tarihi bir uyanıştır” diyen Kılıçdaroğlu’nun mesajı özetle şöyle:

“Karşı karşıya olduğumuz tüm bu sorunlara karşın, 2017’nin bize öğrettikleri var. Adaletten sapmış bir iktidara karşı verdiğimiz hak, hukuk, adalet ve özgürlük mücadelesinde ne kadar haklı olduğumuzu ve yalnız olmadığımızı gördük. Milletimizin, tek adam rejimine karşı 16 Nisan 2017 Anayasa Değişikliği Referandumu’nda ortaya koyduğu ‘Hayır’ iradesi, demokrasiye bağlı büyük bir aile olduğumuzu bize gösterdi.

Enis Berberoğlu’nun sevgili eşi Oya Berberoğlu’nun şahsında tüm tutuklu milletvekillerinin eşlerine, 2018 yılında hayat arkadaşlarına, çocuklarına, dostlarına özlemlerinin sona ereceğine duyduğum inancı iletiyorum.

KHK mağdurlarının sembolü Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın, görevlerine dönüş talebiyle başlattıkları eylemlerinin, hepimizi mutlu kılacak bir sonuca ulaşması için gösterdiğimiz çabanın 2018 yılında da kararlılıkla süreceğini vurguluyorum.

Her dönemde gazeteciliğini halkın haber alma özgürlüğüne duyduğu inançla yapan, gördüğü hakikatı anlatma ısrarından vazgeçmeyen sevgili Ahmet Şık’ın eşi Yonca Şık’ın şahsında, tüm tutuklu gazetecilerin eşlerine, çocuklarına ve hatta torunlarına ‘Onlar çıkacak, yine yazacak’ diyorum. 2018 yılını tüm gazeteciler için bir umut yılı kılacağımızın sözünü veriyorum.

Bir kez daha bilinmesini isterim ki ülkemizin tüm çocuklarının ayrımcılığa uğramaksızın, özgür bireyler olarak huzur içinde yaşacağı bir Türkiye mümkündür. ‘Ne ezen ne ezilen, insanca hakça bir düzen’ kurmak mümkündür. İşsizliği yenmek mümkündür, sevgisizliği ortadan kaldırmak mümkündür. Başta FETÖ, PKK ve IŞİD olmak üzere tüm terör örgütlerini, akılcı politikalarla yok etmek mümkündür. Barışçıl, tutarlı bir dış politika mümkündür. Ve inanıyoruz ki Türkiye’nin tüm bu temel sorunlarının çözümüne dair hedeflerimize, milletimizin azim ve kararlılığıyla ulaşacağız.