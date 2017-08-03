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Yeni yapılanma, kârı da geliri de yükseltti

DHA
03 Ağustos 2017 - 10:45Son Güncelleme : 03 Ağustos 2017 - 10:45

Lufthansa Grubu, 2017 yılının ilk altı ayında toplam gelirlerini yüzde 12.7 oranında artırarak 17 milyar euroya (önceki yıl 15 milyar euro), trafik gelirlerini ise yüzde 14.2 artarak 13.3 milyar euroya (önceki yıl 11.6 milyar euro) yükseltti.

LUFTHANSA ana kazanç göstergesi ‘Düzeltilmiş FVÖK’, Lufthansa Grubuna en iyi ilk yarı yıl kazancının sonucunu vererek, yaklaşık 1 milyar euronun (önceki yıl dönümü 529 milyon euro) üzerine çıkarak iki katına yükseldiğini açıkladı. Grubun ilk yarıyıl performans rakamlarının yükselmesinde, Brüksel Havayolları ile Air Berlin’den kiralanan ekipman, mürettebat ve uçakların ilk kez konsolide edilmesinin etkisi olduğu belirtildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Lufthansa AG finansman sorumlusu Ulrik Svensson, şunları söyledi: “Şirketimizin tarihinde en iyi ilk yarı yıl sonucunu elde ettik. Bu sonuç, güçlü talep ve sağlam bir fiyatlandırma ortamına ek olarak, maliyetlerde daha fazla yapısal bir düşüş sağlamamızdan kaynaklanıyor.”

Etiketler: ALMANYA , Lufthansa , havayolları
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