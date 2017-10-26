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    Yeni uydular için imzalar atılıyor

    Hürriyet Haber
    26.10.2017 - 11:16 | Son Güncelleme:

    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türksat 5A ve 5B uydularının yapımı için en iyi teklifi veren Airbus Defence and Space (Airbus D&S) firmasıyla 9 Kasım'da sözleşme imzalanacağını bildirdi.

    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türksat 5A ve 5B uydularının yapımı için en iyi teklifi veren Airbus Defence and Space (Airbus D&S) firmasıyla 9 Kasım'da sözleşme imzalanacağını bildirdi.
          
    Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 31 derece Doğu, 42 derece Doğu ve 50 derece Doğu olmak üzere üç faklı yörüngede uydu hizmeti verdiğini söyledi. 42 ve 50 derece Doğu yörüngelerini TÜRKSAT uydularının kullandığını belirten Arslan, 31 derece Doğu yörüngesinde ise kiralık uydunun hizmet verdiğini ifade etti.      
             
    31 derece Doğu yörüngesindeki kiralık uydu yerine Türkiye'ye ait uydunun fırlatılması amacıyla Türksat 5A ve Türksat 5B uydularıyla ilgili süreçleri başlattıklarına işaret eden Arslan, "Söz konusu uyduların yapımı için dünyanın önde gelen 3 firması teklif verdi; Fransız-İngiliz ortaklığındaki Airbus D&S, Japonya'dan Mitsubishi Elektric Corporation, Kanada-ABD ortaklığındaki MDA/Space Systems Loral. Teknik açıdan üçü de yeterli bulundu. Görüşmeler sonunda mali açıdan ve yerli katkı anlamında Airbus en uygun teklifi verdi." diye konuştu.      
             
    Airbus D&S ile 9 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek Global SatShow'de sözleme imzalanacağını ifade eden Arslan, sözleşmenin hemen ardından uyduların üretimine başlanacağını bildirdi.      
             
    Bakan Arslan, Türksat 5A'yı 2020'de, Türksat 5B'yi ise 2021'de uzaya göndermeyi hedeflediklerini dile getirdi.      

    "Uydu konusunda sınıf atlayacağız"      
             
    Türksat 6A'ya ilişkin olarak da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile ortak çalışma yürüttüklerini anımsatan Arslan, söz konusu uyduyu 2020'de uzaya göndermeyi amaçladıklarını söyledi.      
             
    Arslan, süreç sonunda 3 olan uydu sayısının 6'ya çıkacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:      
             
    "Dünyada sadece beş ülkenin ilk kullanım hakkına sahip olduğu bir özellik var. Yeni kullanıma açılan frekans bant aralığı olan Yeni Ku-Bant. Türkiye de Yeni Ku-Bant frekansını kullanan ilk ülkelerden birisi olacak. Uzayda 6 haberleşme uydusuyla ciddi bir yer almış olacağız, adeta bu konuda sınıf atlayacağız."      

    Etiketler: internet
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