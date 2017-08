Yeni ürünlerini Moskova'da tanıttı

Mutlu Akü, Rusya’nın Moskova kentinde gerçekleştirilen ve otomotiv sektörü, yedek parça ve aksesuarlarına yönelik en kapsamlı fuarlarından biri olan MIMS Automechanika Moscow Fuarı’nda yeni ürünlerini sektör profesyonelleri ve katılımcılara tanıttı.

Warner Bros. iş birliği sonucunda Kasım ayında vizyona girecek olan Justice League filminin süper kahramanlarının kullanım hakkını alan Mutlu Akü, fuarda Superman, Batman, Wonder Woman, The Flash karakterlerinden oluşan standıyla katılımcıların büyük ilgisini topladı. Stand aynı zamanda organizatör tarafından yapılan değerlendirme sonucunda “En İyi Stand” ödülünü aldı. Lisans anlaşması kapsamında süper kahramanlar, “Heroes Never Run Out of Energy – Kahramanların Enerjisi Hiç Bitmez” mottosu ile Mutlu Akü’nün Rusya’daki iletişim ve pazarlama çalışmalarında kullanılacak. Bu stratejik pazarlama kampanyası, perakende ve yetkili servis noktalarında basılı, görsel ve dijital iletişimde yer alacak.

Mutlu Akü, süper kahramanlara yer verdiği fuar standında SFB teknolojisinden, Start-Stop AGM ve EFB teknolojisine, ağır hizmet akülerinden, Marin akülerine kadar geniş ürün gamını katılımcılarla paylaştı. Mutlu Akü ayrıca, yoğun AR-GE çalışmaları sonucu hibrit araçlar için ürettiği Lityum-İyon Akü’yü de fuar boyunca ziyaretçilere tanıttı.

Yoğun ilgi gören Lityum-İyon akü, dünya genelinde her geçen gün daha fazla tercih edilen hibrit araçlar için geliştirildi. Standart akülere oranla enerji yoğunluğu daha fazla olan Lityum-İyon aküler, bu sayede daha düşük hacme ve daha az ağırlığa rağmen, standart akülerden daha fazla enerji depolayabiliyor. Lityum iyon aküler kurşun asit akülere göre daha uzun ömre sahip.

Sadece hibrit otomobillerde değil, ev tipi enerji depolama, yenilenebilir enerji, UPS, Telekom ve forklift gibi endüstriyel sektörde yer alan araçlarda da kullanılan Lityum İyon aküler, karbon emisyonunu azaltmayı hedefleyen araçlarda kullanıldığı için de çevre dostu olarak kabul ediliyor.