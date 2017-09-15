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    Yeni üniversiteliler oryantasyon programında

    Hürriyet Eğitim
    15.09.2017 - 15:56 | Son Güncelleme: 15.09.2017 - 15:56

    AGÜ, üniversiteye bu yıl yeni katılan ve uluslararası öğrenciler için hem üniversiteye hem de Kayseri’ye kolay adapte olmalarını sağlamak amacıyla oryantasyon günleri düzenledi.

    Abdullah Gül Üniversitesi’nde (AGÜ) oryantasyon günleri, Öğrenci Dekanlığı tarafından, gençlik faaliyetleri yürüten Gençlik Fabrikası ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından ortaklaşa organize edildi. 

    Sümer Kampusu’nda başlayan oryantasyon günlerinde öğrencilere üniversitenin misyonu, vizyonu,  akademik ve idari birimler tanıtıldı, üniversitenin sağladığı olanaklar hakkında bilgiler verildi. 

    Üniversiteye bu yıl yeni katılan ve uluslararası öğrencilerin hem birbirleriyle kaynaşmalarını hem de öğretim elemanlarıyla tanışmalarını sağlamak amacıyla aralarında oyunlar, grup çalışmaları, akran rehberliği gibi etkinliklerin de yer aldığı çeşitli sosyal etkinlikler gerçekleştirildi. 

    Oryantasyon günleri, hafta sonu düzenlenecek Kayseri şehir turu ve kentin öğrenci cazibe merkezlerinin tanıtılmasıyla sona erecek.

    Etiketler: Abdullah Gül Üniversitesi , oryantasyon eğitimi , ÖĞRENCİ
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