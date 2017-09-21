Yeni trend: Görünmezler teknolojisi!

GOOGLE GLASS ÖRNEĞİ

Örneğin; sağlık sektöründe doktorlar ameliyat sırasında Google Glass kullanarak çalışmalarında daha efektif sonuçlar aldı. Daha sonra akıllı kasklar çıktı. Intel’in geliştirdiği ‘Daqri’ adındaki model, mühendislere ve çalışanlara arttırılmış gerçeklik altyapısyla üretim hatlarındaki sorunun nasıl giderileceğini gösterdi. Daha sonra ise giyilebilir teknolojilerin endüstriyel kullanımlarda güvenlik önlemleri için de kullanılan örnekleri ortaya çıktı. Massachusetts Institute of Technology (MIT) tarafından gerçekleştirildi. 'Safety++' adındaki çalışmayla konseptler tasarladı. Özellikle enerji sektöründe çalışanların kimyasal maddelere maruz kalması gibi tehlikeli durumlarda uyarı sisteminin devreye girmesi ilgi çekenlerin başında yer aldı. Giysilerde bulunan sensörler, havadaki kimyasal maddelerin yoğunluğunu algılıyor ve buna göre merkezi bilgilendiriyor.



4.5 MİLYAR DOLARLIK PAZAR

Bu örnekler ilk akla gelenlerden. Her geçen gün kullanımı giderek artan giyilebilir teknolojilerin hem kişisel hem de kurumsal kullanımıyla birlikte 4.5 milyar dolarlık bir pazar yarattığı hesaplanıyor. Ancak bu teknolojiler de gelişiyor. Mühendisler şimdi de giyilebilir teknolojilerin ötesine geçerek yepyeni bir teknoloji geliştiriyor. Bu teknolojinin adı ‘Görünmezler’ (invisibles). MIT tarafından geliştirilen bu yeni teknoloji peki nasıl çalışıyor? Radyo dalgalarının kullanıldığı görünmezler teknolojisinde ortama bir düşük frekansta çalışan A4 boyutlarında bir sensör yerleştiriyor. Bu sensör radyo dalgalarıyla ölçümler gerçekleştiriyor.







İLK ÖRNEĞİ UYKU TAKİBİNDE

İlk kullanım alanı ise tıpkı ilk akıllı bilekliklerde olduğu uyku takibi için yapılıyor. Bu teknolojiye bir de makine öğrenmesi (machine learning) ve yapay zekâ (AI) altyapılarla oluşturulan algoritma setleri ekleniyor. Sonuç ise oldukça heyecan verici. Bilgisayar bilimleri alanında Profesör olan Dina Katabi’nin geliştirdiği teknoloji de ilk testler yapılmaya başlandı. Şu ana kadar 25 kişi üzerinde 100 gün boyunca test edilen görünmezler teknolojisi, kullanıcıların uyku takibini yüzde 80 doğruluk ile gerçekleştirmiş durumda. Bu projenin ABD’nin Sağlık Bakanlığı'na (FDA) bürosunda da onay alması dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor. Katabi, geliştirdiği görünmezler teknolojisinin kullanımını biraz daha geniş alana yaymak istiyor. Katabi, “Parkinson, depresyon ve Alzheimer gibi hastalıkların takibi için de bu teknoloji kullanılabilir. Hatta bu konuda Massachusetts Hastanesi’nde ilk uygulamalar hayata geçirilmeye başlandı” diyor.



ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARI GELİR Mİ?

Görünmezler teknolojisinin ilk örnekleri sağlık alanında hayata geçirilmeye başlansa da önümüzdeki dönemde bu teknolojileri endüstriyel alanlarda kullanılabileceğini hayal etmek çok da güç değil. Kısacası hayatımıza yeni yeni giren giyilebilir teknolojiler, yerini görünmezler teknolojilerine bırakacak gibi duruyor.