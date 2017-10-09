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    Hürriyet >Teknoloji>Yeni telefonlarda neden eski kulaklık girişleri yok?

    Yeni telefonlarda neden eski kulaklık girişleri yok?

    Hürriyet Haber
    09.10.2017 - 12:58 | Son Güncelleme:

    Google'ın yeni akıllı telefonları Pixel 2 ve Pixel 2 XL'da neden 3.5 mm jak girişini kaldırdığını açıkladı. Peki Google Apple gibi yıllar sonra neden böylesine bir radikal karar aldı?

    USB-Type-C portuna sahip bir kulaklık girişinden bahseden Google topluluk müdürü Orrin Hancock, şirketin üstün bir ses deneyimi sunmak için eski standardı kaldırdığını açıkladı. Hancock, "Çerçeve öncesi geleceğe hazırlık” diyerek; çerçevesiz bir cihaz oluşturmak için 3.5 mm jakından kurtulmaları gerektiğinden bahsetti. 3.5 mm ses bağlantı noktasını muhafaza ederken bunu yapmak zor olacaktı dedi.

    Yeni telefonlarda neden eski kulaklık girişleri yok

    Cihazlarını aynı anda şarj edip müzik dinleyemeyeceklerinden şikayet eden bazı kullanıcılara yanıt olarak Google, çevirici (dongle) veya Bluetooth kulaklıklara geçmelerini öneriyor. Google, eski tip 3.5 mm girişli kulaklıklarını Pixel 2 ve Pixel 2 XL’a bağlamak için USB Type-C dongle veriyor.

    Telefonların kutu içeriğinde gelecek bu çevirici kaybolur veya bozulursa yenisi için 20 dolar ücret ödemeniz gerekecek. Google, yeni Pixel cihazlarını 19 Ekim’de satışa sunacak.

    Etiketler: aple , google , google pixel 2 , telefon , kulaklık girişi
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