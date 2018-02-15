Yeni sisteme uygun tüzük

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni MYK’nın önceki günkü ilk toplantısında yeni bir tüzük yazılması talimatını vererek, “Kimsenin kaygısı olmasın, yeni tüzük demokratikleşme konusunda eskisinden geriye düşmeyecek” dedi. Daha önce tüzük değişikliği gündeme geldiği zaman 81 il başkanından görüş alınmıştı. İl başkanları ve milletvekillerine yazı gönderilerek 23 Şubat’a kadar görüşlerine ek istendi. 86 kişilik komisyonda 81 ilden, il örgütünün belirleyeceği birer delege, Meclis grubundan iki milletvekili ve Parti Meclisi’nden üç isim yer alacak. Bu çalışma komisyonuna, hukuk işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek başkanlık yapacak. Kurultay öncesi, çalışma grubunun oluşturduğu taslak il başkanları, milletvekilleri ve PM’de ayrı ayrı görüşe sunulacak.

AKTİF ÜYE TANIMI YAPILACA

Alınan bilgilere göre, CHP’nin tüzüğü baştan sona değiştirilecek. Bu değişiklik yapılırken, daha önce hazırlanan taslaklar üzerinde güncelleme yerine sıfırdan tüzük taslağı yazılması planlanıyor.

Tüzükte olması geren bazı maddeler konuşulmaya başlandı. Tüzükte yeni üye tarifi yapılacak. Üyelere seçme ve seçilme görevi verilirken, aktif üye olup olmadığına bakılacak. Aktif üye tanımlanırken belli parti içi eğitimlerden geçmesine, aidatını ödemesine, parti etkinliklerine katılmasına dikkat edilecek. Bunun takibi için teknik altyapının hazır olduğu belirtildi.

Yeni tüzük 16 Nisan referandumu sonrası Anayasa değişikliğinde tarif edilen yeni siyaset tarzına uygun olacak. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partinin adayını nasıl belirleyeceği tarif edilecek. Yeni seçim sistemine uygun olarak seçim ittifakları ile ilgili tanımlar da yeni tüzükte yer alacak.

Yeni tüzükte de parti üyelerinin seçim haklarının genişleyeceği öğrenildi. Milletvekilli adaylarının ön seçimle belirlenmesi ile ilgili bir değişikliğin yapılmayacağı gibi örgüt üye hukukunu daraltacak hiçbir düzenlemenin yeni tüzükte yer almayacağı kaydedildi.

SİYASAL PARTİ REFORMU

CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi “Tüzüğü hem ortaya çıkmış ihtiyaçlara göre hem de bilgi teknolojilerinin getirdiği değişikliklere göre uyarlamak ve bu uyarlamayı, bu değişikliği bir siyasal reform anlayışı içerisinde gerçekleştirmek bizim tüzük çalışmamızdaki en temel anlayışımızdır. Bir siyasal parti reformunu hayata geçireceğiz” dedi.

AMELİYAT OLDU... HASTANEDEN YÜRÜYEREK ÇIKTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yoğun geçen 36. Olağan Kurultay sürecinin ardından dün idrar yollarına bağlı bir problem nedeniyle Ankara Acıbadem Hastanesi’nde ameliyat oldu. CHP Basın Birimi’nden dün öğlen saatlerinde yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu’nun ameliyat olduğu duyurulurken “Sayın Genel Başkan, gün içerisinde taburcu edilecektir” denildi. Ameliyattan bir gün önce Kılıçdaroğlu, hem Meclis grubu ile basına kapalı toplantı yapmış, ardından da Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etmişti. Kılıçdaroğlu’nun ameliyat haberini alan genel başkan yardımcıları şaşkınlıklarını dile getirdi. Kılıçdaroğlu, operasyondan saatler sonra hastaneden taburcu edildi. Hastaneden yürüyerek çıkan ve gazetecileri el sallayarak selamlayan Kılıçdaroğlu, arabasına binerek evine gitti. CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, “Sağlığı gayet iyi. Kısa bir süre dinlenecek. Kaygı duyacak bir durum yok. Eminim salı günü kürsüde göreceksiniz” dedi.

ERDOĞAN ARADI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve SP Lideri Temel Karamollaoğlu Kılıçdaroğlu’nu arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti. TBMM Genel Kurulu’nda partilerin grup başkanvekilleri de geçmiş olsun dileğinde bulundu.