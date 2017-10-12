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    Yeni sistemde ‘açık uçlu’ soru çıkacak mı?

    Hürriyet Eğitim
    12.10.2017 - 13:22 | Son Güncelleme:

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) detayları belli olurken, açık uçlu soruların çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu. YÖK’ten alınan bilgiye göre, yeni sistemde de açık uçlu sorular yer alacak. İşte açık uçlu soruların detayları...

    Yeni üniversiteye giriş sistemi Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) detayları belli oldu. Adayların merak ettiği konulardan biri de geçtiğimiz yıl getirilen ‘açık uçlu’ sorularının nasıl olacağı. Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, yeni sistemde de açık uçlu sorular yer alacak. Bu konuda bir değişiklik yapılmadığı belirtilirken açık uçlu sorular şu şekilde yer alacak:

    Yeni sistemde ‘açık uçlu’ soru çıkacak mı
    HER BÖLÜMDE BELİRLİ SAYIDA KISA CEVAPLI SORU OLACAK
    Matematik Testinde 3 soru, kısa cevaplı soru olacak. Adaylar sorunun cevabı olan rakamı cevap kâğıdının ilgili alanında yazacak ve kodlayacak. Cevap kâğıdının değerlendirilmesinde kodlanan bilgiler optik okuyucu tarafından okunacak. Doğru olarak yazılan ancak, kodlanmayan veya yanlış/eksik kodlanan cevaplar işleme alınmayacak. İşte diğer bölümlerde yer alacak soru sayıları;

    Yeni sistemde ‘açık uçlu’ soru çıkacak mı
    Fizik, Kimya, Biyoloji Testinin her birinde 1’er soru,
    Türk Dili ve Edebiyatı Testinde 2 soru, Coğrafya-1 Testinde 1 soru,
    Tarih Testi ve Coğrafya-2 Testinin her birinde 1’er soru, Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testinde tüm adaylar için ortak olan 1 soru,
    Yabancı Dil Testinde 3 soru, kısa cevaplı soru kısa cevaplı soruların değerlendirilmesinde doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılmayacak.

    Yeni sistemde ‘açık uçlu’ soru çıkacak mı

    Etiketler: açık uçlu , açık uçlu soru , yks nasıl yapılacak , üniversite sınavı , YKS , Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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