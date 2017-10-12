Yeni sistemde ‘açık uçlu’ soru çıkacak mı?

Yeni üniversiteye giriş sistemi Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) detayları belli oldu. Adayların merak ettiği konulardan biri de geçtiğimiz yıl getirilen ‘açık uçlu’ sorularının nasıl olacağı. Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, yeni sistemde de açık uçlu sorular yer alacak. Bu konuda bir değişiklik yapılmadığı belirtilirken açık uçlu sorular şu şekilde yer alacak:



HER BÖLÜMDE BELİRLİ SAYIDA KISA CEVAPLI SORU OLACAK

Matematik Testinde 3 soru, kısa cevaplı soru olacak. Adaylar sorunun cevabı olan rakamı cevap kâğıdının ilgili alanında yazacak ve kodlayacak. Cevap kâğıdının değerlendirilmesinde kodlanan bilgiler optik okuyucu tarafından okunacak. Doğru olarak yazılan ancak, kodlanmayan veya yanlış/eksik kodlanan cevaplar işleme alınmayacak. İşte diğer bölümlerde yer alacak soru sayıları;



Fizik, Kimya, Biyoloji Testinin her birinde 1’er soru,

Türk Dili ve Edebiyatı Testinde 2 soru, Coğrafya-1 Testinde 1 soru,

Tarih Testi ve Coğrafya-2 Testinin her birinde 1’er soru, Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testinde tüm adaylar için ortak olan 1 soru,

Yabancı Dil Testinde 3 soru, kısa cevaplı soru kısa cevaplı soruların değerlendirilmesinde doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılmayacak.