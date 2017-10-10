Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri

EĞİTİM

    Haberler >Eğitim>Milli Eğitim Bakanı’ndan TEOG açıklaması: Yeni sistem ne zaman açıklanacak?

    Milli Eğitim Bakanı’ndan TEOG açıklaması: Yeni sistem ne zaman açıklanacak?

    İHA
    10.10.2017 - 14:32 | Son Güncelleme:

    Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "TEOG'dan sonraki yeni sistemle ilgili çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar en kısa zamanda tamamlanacak" dedi.

    Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sisteminin kaldırılmasının ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı’na çevrildi. Öğrenciler, veliler ve eğitimciler yeni sistemin açıklanmasını bekliyor. Henüz nasıl bir sistem getirileceği tam olarak bilinmiyor. Öğrenci, veli ve eğitimcilerin yeni sistemle ilgili bekleyişleri sürerken Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TEOG’un yerine gelecek sistem ile ilgili çalışmalar hakkında açıklama yaptı. Bakan Yılmaz, “TEOG'dan sonraki yeni sistemle ilgili çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar en kısa zamanda tamamlanacak” diye konuştu.

     

    Etiketler: MEB , TEOG , ismet yılmaz , Lise , ÖĞRENCİ
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri