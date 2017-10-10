Milli Eğitim Bakanı’ndan TEOG açıklaması: Yeni sistem ne zaman açıklanacak?

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sisteminin kaldırılmasının ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı’na çevrildi. Öğrenciler, veliler ve eğitimciler yeni sistemin açıklanmasını bekliyor. Henüz nasıl bir sistem getirileceği tam olarak bilinmiyor. Öğrenci, veli ve eğitimcilerin yeni sistemle ilgili bekleyişleri sürerken Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TEOG’un yerine gelecek sistem ile ilgili çalışmalar hakkında açıklama yaptı. Bakan Yılmaz, “TEOG'dan sonraki yeni sistemle ilgili çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar en kısa zamanda tamamlanacak” diye konuştu.