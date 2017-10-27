Yeni sezonda üçüncü dalga





Mendiller hazır mı?

Yeniler içinde sezona en istikrarlı giriş, iç dağlama konusunda Kemalettin Tuğcu’yla yarışan Japon senaristlerden uyarlanmış ‘Kadın’dan geldi. Özge Özpirinçci ağır dramaya ‘light’ dokunuşlar katmış; ne iyi yapmış, dengeyi sağlamış. Bennu Yıldırımlar zaten özlemle bekleniyordu. Salı gecelerini ‘EDHO’yla paylaşan ‘Anne’nin yeri doldu, gözler yine ağlamaktan şişecek. Göz demişken, şimdi hemen herkesin kullandığı şu kalın, küt ve ucu havaya kalkık Sezen Aksu kaşı modası ne zaman geçer acaba?

Reytingi: Total-5.67, AB-5.30 (Fox, salı, 20.00)





En zayıf başlangıç

Yine bir Kore dizisi uyarlaması olan ‘Aslan Ailem’ hem romantik komedi, hem aile dizisi hem de polisiye. Kahramanları arasında sosyal medya fenomeni de, aşırı zeki ve dikkatli polis de, süper babaanne de, işadamı da, gazeteci de var. Bol malzemeli bir türlü olmuş. Yalnız ‘EDHO’nun Mübeccel’i Benian Dönmez, ‘Cesur ve Güzel’in Kemal’i Fırat Altunmeşe, ‘Vatanım Sensin’in Eşref Paşa’sı Hakan Salınmış gibi yakın zamanda ekrana veda etmiş birçok sevilen oyuncuyu bir araya getirmesi açısından dikkate değer.

Reytingi: Total-1.54, AB-2.35 (TRT1, pazar, 20.00)





Özgün senaryo derken?

18 dalda Emmy adayı olan FX dizisi ‘Feud: Bette and Joan’dan jenerik, Digiturk’ün yayımladığı, en iyi mini dizi de dahil olmak üzere sekiz dalda Emmy kazanan ‘Big Little Lies’ın ana çatısı, başka dizilerden bölümler ve ortaya karışık bir uyarlama: ‘Ufak Tefek Cinayetler’. “İçim şişmişti fakirleri izlemekten” diyen sosyal medya kullanıcısını da, “Var ama böyle hayatımızda tipler ayyy” diyen Demet Akalın’ı da memnun bırakan dizinin en büyük avantajı, gerçekten çok parlak olan oyuncu kadrosu.

Reytingi: Total-4.02, AB-5.94 (Star, salı, 20.00)

Ah, Ercan Kesal!

Ercan Kesal gibi iyi tanıdığımız oyuncuların yepyeni yüzlerini görmemizi sağlayan başarılı bir yönetimi var. İlle de bir diziye benzeteceksek ‘İçerde’yi değil de ‘Yüz Yüze’yi daha çok andırıyor. Detaylar aşağıda, Ceren Şehirlioğlu’nun yazısında ama bir ek bilgi vereyim. Öpüşme sahnelerine takılanlar için üzücü haber: Bölümün sansürsüz versiyonu da var ve kanalın web sitesinde yayında.

Reytingi: Total-4.91, AB-6.04 (Show, pazartesi, 20.00)