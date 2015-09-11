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Yeni sezonda hangi dizileri izleyeceğiz

Eylül geldi, sezon açıldı... Yaz ekranını emanet alan dizilerden bazıları başarısını ispatlayıp, yeni dönemde de kendine yer buldu, yeni diziler izleyici ile buluşmak için gün saymaya başladı...

Elif ÜNAL / eunal@hurriyet.com.tr
11 Eylül 2015 - 11:03:20

En ilginç karşılaşma Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi 'Güneşin Kızları' ile geçen yılın en çok konuşulan yapımlarından biri olan 'Paramparça' arasında yaşanacak. İki dizi de aynı gün ve saatte birbirlerine rakip olarak ekrana gelecek. İşte bu kış izleyeceklerimiz...

BİR DENİZ HİKAYESİ

Begüm Birgören ve Emre Kızılırmak'ın yeniden ekrana döndüğü dizinin küçük yıldızı Emir Berke Zincidi...

Yeni sezonda hangi dizileri izleyeceğiz

Boşanmış bir anne babanın çocuğu olan Deniz'in yıllar sonra annesiyle karşılaşma hikayesinin anlatılacağı dizi ilk bölümü ile 15 Eylül Salı günü Kanal D'de ekrana gelecek.

Yeni sezonda hangi dizileri izleyeceğiz

GÜLLERİN SAVAŞI

Yayın hayatında bir dönemi geride bırakan dizi, ikinci kez izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.

Yeni sezonda hangi dizileri izleyeceğiz

Deyimi yerindeyse Gülru ve Gülfem arasındaki taht savaşlarının anlatıldığı dizi yeni bölümleriyle Kanal D'de olacak.

Yeni sezonda hangi dizileri izleyeceğiz

GÜNEŞİN KIZLARI

Yaz ekranın reyting rekortmeni dizisi Güneşin Kızları, yeni sezonda yeni gününde izleyici ile buluşacak.

Yeni sezonda hangi dizileri izleyeceğiz

Başrollerini Emre Kınay, Evrim Alasya, Tolga Sarıtaş, Burcu Özberk, Hande Erçel ve Berk Atan'ın paylaştığı dizi pazartesi günleri ekrana gelecek...

Yeni sezonda hangi dizileri izleyeceğiz

POYRAZ KARAYEL

Başrollerini İlker Kaleli, Burçin Terzioğlu, Ataberk Mutlu ve Musa Uzunlar'ın paylaştığı Poyraz Karayel'in yeni sezon fragmanı yayınlandı.

Yeni sezonda hangi dizileri izleyeceğiz

Fanlarının heyecanla beklediği dizi, yeni yayın döneminde kendi gününde (çarşamba)ekrana gelmeye devam edecek.

Yeni sezonda hangi dizileri izleyeceğiz

KURTLAR VADİSİ

Yayın hayatında uzun yılları geride bırakan Kurtlar Vadisi macerası yeni sezonda da devam edecek.

Yeni sezonda hangi dizileri izleyeceğiz

Dizi Perşembe günleri Kanal D'de izleyici ile buluşacak.

PARAMPARÇA

Hastanede karışan çocuklar, karizmatik bir adam, etrafında iki kadın...Geçen sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olan Paramparça ikinci sezonunu açıyor.

Yeni sezonda hangi dizileri izleyeceğiz

Kadrosunda Nurgül Yeşilçay, Erkan Petekkaya ve Ebru Özkan gibi başarılı oyuncuları buluşturan dizinin yeni bölümü 14 Eylül Pazartesi günü yayınlanacak.

Yeni sezonda hangi dizileri izleyeceğiz

KADERİMİN YAZILDIĞI GÜN

Özcan Deniz, Hatice Şendil ve Begüm Kütük'ün rol aldığı 'Kaderimin Yazıldığı Gün' de yeni sezonda yola kaldığı yerden devam edecek olan yapımlar arasında...

Yeni sezonda hangi dizileri izleyeceğiz

Dizinin yeni bölümü 15 Eylül Salı günü ekranda olacak.

Yeni sezonda hangi dizileri izleyeceğiz

MUHTEŞEM YÜZYIL KÖSEM SULTAN

Ekranda fırtınalar estiren Muhteşem Yüzyıl'ın devam projesi olan Kösem Sultan, Beren Saat, Hülya Avşar, Ekin Koç, Mete Horozoğlu gibi isimleri aynı kadroda buluşturuyor.

Yeni sezonda hangi dizileri izleyeceğiz

Zorlu bir hazırlık sürecini geride bırakan dizinin ilk bölümü ekim ayında ekrana gelecek.

Yeni sezonda hangi dizileri izleyeceğiz

KARA SEVDA

Neslihan Atagül yeni sezonda Burak Özçivit ile kamera karşısına geçecek.

Yeni sezonda hangi dizileri izleyeceğiz

Ay Yapım imzalı dizi eylül ayında izleyici ile buluşacak.

Yeni sezonda hangi dizileri izleyeceğiz

KİRALIK AŞK

Yaz ekranının keyifli dizilerinden biri olan Kiralık Aşk, yeni sezonda da yola devam edecek.

Yeni sezonda hangi dizileri izleyeceğiz

Barış Arduç ve Elçin Sangu'nun rol aldığı dizi cuma günleri izleyici ile buluşacak.

Yeni sezonda hangi dizileri izleyeceğiz

YILANLARIN ÖCÜ

Fakir Baykurt'un aynı adlı eserinden uyarlanan dizi, yeni sezonu açtı.

Yeni sezonda hangi dizileri izleyeceğiz

Yeni sezonun ilk bölümü 9 Eylül'de izleyici ile buluştu.

Yeni sezonda hangi dizileri izleyeceğiz

İLİŞKİ DURUMU KARIŞIK

Formalite evliliği yapan Ayşegül ve Can arasındaki renkli ilişkiyi konu alan İlişki Durumu Karışık, yeni sezonda da ekrana gelecek.

Yeni sezonda hangi dizileri izleyeceğiz

Dizi cumartesi günleri izleyici ile buluşmaya devam edecek.

Yeni sezonda hangi dizileri izleyeceğiz

DENİZ YILDIZI

Yayın hayatına Fox'ta başlayan ardından Star'a transfer olan Deniz Yıldızı, yeni yayın döneminde Show Tv ekranlarında olacak.

Yeni sezonda hangi dizileri izleyeceğiz

Deniz Yıldızı ilk bölümü 7 Eylül'de yayınlanacak.

Yeni sezonda hangi dizileri izleyeceğiz

NE MÜNASEBET

Pelin Akil ve Sarp Levendoğlu'nun başrolü paylaştığı yaz dizisi 'Ne Münasebet' pazartesi günleri ekrana geliyordu.

Yeni sezonda hangi dizileri izleyeceğiz

Dizi yeni yayın döneminde de aynı günde izleyici ile buluşmaya devam edecek.

Yeni sezonda hangi dizileri izleyeceğiz

ASLA VAZGEÇMEM

İki kadın arasında kalan Yiğit Kozan'ın hikayesinin anlatılığı dizinin kadrosunda Amine Gülşe, Şafak Pekdemir, Ayşegül Günay, Turgay Mercan ve Yonca Cevher gibi isimler yer alıyor.

Yeni sezonda hangi dizileri izleyeceğiz

Yayın hayatında bir sezonu geride bırakan dizi yeni dönemde de ekrana gelmeye devam edecek.

Yeni sezonda hangi dizileri izleyeceğiz

KARA EKMEK

Gecekondu mahallesinde doğup, büyüyen Asiye'nin Boğaz'da bir yalıya uzanan hikayesinin anlatıldığı dizi, yeni sezonda da izleyici ile buluşacak.

Yeni sezonda hangi dizileri izleyeceğiz

Dizinin ilk bölümü 11 Eylül Cuma akşamı ekrana gelecek.

Yeni sezonda hangi dizileri izleyeceğiz

EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ

Oktay Kaynarca, ara verdiği ekranlara yeni dizisiyle döndü.

Yeni sezonda hangi dizileri izleyeceğiz

Deniz Çakır'ın da başrolünü paylaştığı 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz' 8 Eylül Salı akşamı izleyici ile buluştu.

Yeni sezonda hangi dizileri izleyeceğiz

EVLİ VE ÖFKELİ

Aldatılan dört kadının hikayesinin konu edildiği 'Evli ve Öfkeli' yeni sezonun iddialı yapımlarından...

Yeni sezonda hangi dizileri izleyeceğiz

Birce Akalay, Ebru Cündübeyoğlu, Sarp Akkaya, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Ayça Erturan'ı kadrosunda buluşturan dizi eylül ayı içerinde ekranda olacak.

KERTENKELE

Yeni sezonda yola kaldığı yerden devam edecek dizilerden biri de Kertenkele...

Yeni sezonda hangi dizileri izleyeceğiz

Başrolünü Timur Acar'ın üstlendiği dizinin yayın tarihi henüz belli değil.

Yeni sezonda hangi dizileri izleyeceğiz

AŞK YENİDEN

Başrollerini Özge Özpirinçci ve Buğra Gülsoy'un paylaştığı dizi yayın hayatına geçtiğimiz yıl başlamış ve büyük beğeni toplamıştı.

Yeni sezonda hangi dizileri izleyeceğiz

Aşk Yeniden maceraya yeni sezonda da devam edecek. Yayın günü henüz netleşmeyen dizinin yeni bölümleri eylül ayında ekranda olacak.

Yeni sezonda hangi dizileri izleyeceğiz

Yayınlanma Tarihi : 11 Eylül 2015 - 11:03:20
Etiketler: Aşk Yeniden , kara ekmek , güneşin kızları , bir deniz hikayesi , ilişki durumu karışık ne zaman başlıyor , paramparça ne zaman başlıyor , deniz yıldızı n
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