Yeni sezonda hangi dizileri izleyeceğiz

En ilginç karşılaşma Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi 'Güneşin Kızları' ile geçen yılın en çok konuşulan yapımlarından biri olan 'Paramparça' arasında yaşanacak. İki dizi de aynı gün ve saatte birbirlerine rakip olarak ekrana gelecek. İşte bu kış izleyeceklerimiz...
BİR DENİZ HİKAYESİ
Begüm Birgören ve Emre Kızılırmak'ın yeniden ekrana döndüğü dizinin küçük yıldızı Emir Berke Zincidi...
Boşanmış bir anne babanın çocuğu olan Deniz'in yıllar sonra annesiyle karşılaşma hikayesinin anlatılacağı dizi ilk bölümü ile 15 Eylül Salı günü Kanal D'de ekrana gelecek.
GÜLLERİN SAVAŞI
Yayın hayatında bir dönemi geride bırakan dizi, ikinci kez izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.
Deyimi yerindeyse Gülru ve Gülfem arasındaki taht savaşlarının anlatıldığı dizi yeni bölümleriyle Kanal D'de olacak.
GÜNEŞİN KIZLARI
Yaz ekranın reyting rekortmeni dizisi Güneşin Kızları, yeni sezonda yeni gününde izleyici ile buluşacak.
Başrollerini Emre Kınay, Evrim Alasya, Tolga Sarıtaş, Burcu Özberk, Hande Erçel ve Berk Atan'ın paylaştığı dizi pazartesi günleri ekrana gelecek...
POYRAZ KARAYEL
Başrollerini İlker Kaleli, Burçin Terzioğlu, Ataberk Mutlu ve Musa Uzunlar'ın paylaştığı Poyraz Karayel'in yeni sezon fragmanı yayınlandı.
Fanlarının heyecanla beklediği dizi, yeni yayın döneminde kendi gününde (çarşamba)ekrana gelmeye devam edecek.
KURTLAR VADİSİ
Yayın hayatında uzun yılları geride bırakan Kurtlar Vadisi macerası yeni sezonda da devam edecek.
Dizi Perşembe günleri Kanal D'de izleyici ile buluşacak.
PARAMPARÇA
Hastanede karışan çocuklar, karizmatik bir adam, etrafında iki kadın...Geçen sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olan Paramparça ikinci sezonunu açıyor.
Kadrosunda Nurgül Yeşilçay, Erkan Petekkaya ve Ebru Özkan gibi başarılı oyuncuları buluşturan dizinin yeni bölümü 14 Eylül Pazartesi günü yayınlanacak.
KADERİMİN YAZILDIĞI GÜN
Özcan Deniz, Hatice Şendil ve Begüm Kütük'ün rol aldığı 'Kaderimin Yazıldığı Gün' de yeni sezonda yola kaldığı yerden devam edecek olan yapımlar arasında...
Dizinin yeni bölümü 15 Eylül Salı günü ekranda olacak.
MUHTEŞEM YÜZYIL KÖSEM SULTAN
Ekranda fırtınalar estiren Muhteşem Yüzyıl'ın devam projesi olan Kösem Sultan, Beren Saat, Hülya Avşar, Ekin Koç, Mete Horozoğlu gibi isimleri aynı kadroda buluşturuyor.
Zorlu bir hazırlık sürecini geride bırakan dizinin ilk bölümü ekim ayında ekrana gelecek.
KARA SEVDA
Neslihan Atagül yeni sezonda Burak Özçivit ile kamera karşısına geçecek.
Ay Yapım imzalı dizi eylül ayında izleyici ile buluşacak.
KİRALIK AŞK
Yaz ekranının keyifli dizilerinden biri olan Kiralık Aşk, yeni sezonda da yola devam edecek.
Barış Arduç ve Elçin Sangu'nun rol aldığı dizi cuma günleri izleyici ile buluşacak.
YILANLARIN ÖCÜ
Fakir Baykurt'un aynı adlı eserinden uyarlanan dizi, yeni sezonu açtı.
Yeni sezonun ilk bölümü 9 Eylül'de izleyici ile buluştu.
İLİŞKİ DURUMU KARIŞIK
Formalite evliliği yapan Ayşegül ve Can arasındaki renkli ilişkiyi konu alan İlişki Durumu Karışık, yeni sezonda da ekrana gelecek.
Dizi cumartesi günleri izleyici ile buluşmaya devam edecek.
DENİZ YILDIZI
Yayın hayatına Fox'ta başlayan ardından Star'a transfer olan Deniz Yıldızı, yeni yayın döneminde Show Tv ekranlarında olacak.
Deniz Yıldızı ilk bölümü 7 Eylül'de yayınlanacak.
NE MÜNASEBET
Pelin Akil ve Sarp Levendoğlu'nun başrolü paylaştığı yaz dizisi 'Ne Münasebet' pazartesi günleri ekrana geliyordu.
Dizi yeni yayın döneminde de aynı günde izleyici ile buluşmaya devam edecek.
ASLA VAZGEÇMEM
İki kadın arasında kalan Yiğit Kozan'ın hikayesinin anlatılığı dizinin kadrosunda Amine Gülşe, Şafak Pekdemir, Ayşegül Günay, Turgay Mercan ve Yonca Cevher gibi isimler yer alıyor.
Yayın hayatında bir sezonu geride bırakan dizi yeni dönemde de ekrana gelmeye devam edecek.
KARA EKMEK
Gecekondu mahallesinde doğup, büyüyen Asiye'nin Boğaz'da bir yalıya uzanan hikayesinin anlatıldığı dizi, yeni sezonda da izleyici ile buluşacak.
Dizinin ilk bölümü 11 Eylül Cuma akşamı ekrana gelecek.
EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
Oktay Kaynarca, ara verdiği ekranlara yeni dizisiyle döndü.
Deniz Çakır'ın da başrolünü paylaştığı 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz' 8 Eylül Salı akşamı izleyici ile buluştu.
EVLİ VE ÖFKELİ
Aldatılan dört kadının hikayesinin konu edildiği 'Evli ve Öfkeli' yeni sezonun iddialı yapımlarından...
Birce Akalay, Ebru Cündübeyoğlu, Sarp Akkaya, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Ayça Erturan'ı kadrosunda buluşturan dizi eylül ayı içerinde ekranda olacak.
KERTENKELE
Yeni sezonda yola kaldığı yerden devam edecek dizilerden biri de Kertenkele...
Başrolünü Timur Acar'ın üstlendiği dizinin yayın tarihi henüz belli değil.
AŞK YENİDEN
Başrollerini Özge Özpirinçci ve Buğra Gülsoy'un paylaştığı dizi yayın hayatına geçtiğimiz yıl başlamış ve büyük beğeni toplamıştı.
Aşk Yeniden maceraya yeni sezonda da devam edecek. Yayın günü henüz netleşmeyen dizinin yeni bölümleri eylül ayında ekranda olacak.
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