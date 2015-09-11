Yeni sezonda da Kalbim Ege'de Kaldı

İlk günden beri izleyicinin büyük beğenisini kazanan “Kalbim Ege’de Kaldı” ekran yolculuğuna ekibe dahil olan sürpriz bir isimle devam ediyor.

Başarılı bir sezonun ardından yeni bölümleri ile yine Kanal D’de ekrana gelecek olan dizinin 16 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanacak bölümüne ise Mustafa ve Zeliş aşkı damgasını vuracak.





Sonsuza kadar kaybettiğini sandığı Mustafa'ya kavuşmakla, aşkın gücünü yeniden keşfeden Zeliş, Mustafa ile mutluluğa yelken açtığını düşündüğü anda beklenmedik bir gelişme ile karşılacak. Aşkın gücü kötülüğün ateşini söndürmeye yetecek mi?



Kalbim Ege'de Kaldı, 16 Eylül Çarşamba günü yeni bölümü ile Kanal D’de.



