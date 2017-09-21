Yeni sezona yeni oyuncular

Başrollerini Bülent İnal, Özlem Conker(Bidar Kadın Sultan), Hakan Boyav (Mahmud Paşa), Selen Öztürk (Seniha Sultan), Saygın Soysal (Theodor Herzl), Ezgi Eyüboğlu (Ahsen), Can Sipahi (Şehzade Abdülkadir), Bahadır Yenişehirlioğlu (Tahsin Paşa), Gözde Kaya (Hatice Sultan), Duygu Gürcan (Naime Sultan), Eren Hacısalihoğlu (Kemalettin Paşa), Ali Nuri Türkoğlu (Emanuel Karaso), Kaan Turgut (Sabahattin), Elif Özkul (Fehime Sultan), İbrahim Kendirci (Yusuf), Aydın Sigalı (Osman Paşa), Fatih Sevdi (İzzet Paşa), Zeynep Ozan (Zülfet Kalfa)’ın paylaştığı Payitaht Abdülhamid’e ikinci sezon ile yeni isimler dâhil olacak.
Payitaht Abdülhamid’in geniş kadrosunun içinde yer alacak bu yılın yeni transferleri arasında ise: Volkan Keskin (Murad), Taner Ertürkler (Selim Paşa), Cemre Baysel (Firuze), Nik Xhelilaj (Marco), Kevork Malıkyan (Parvus), Hacı Ali Konuk (Aşçı Fadıl), Güzide Arslan (Dilşat), Leya Kırşan (Güzide), Yusuf Aytekin (Söğütlü Osman), Mehmet Sabri Arafatoğlu (Şeyhulislam), Ercüment Fidan (Lord William) gibi TV dünyasının sevilen oyuncuları yer alıyor.
Yönetmen, Emre Konuk!
29 Eylül Cuma akşamı izleyicisine tekrar merhaba diyecek dizinin yönetmen koltuğunda genç ve ödüllü yönetmen Emre Konuk olacak. Konuk, projenin önemiyle ve yeni sezonla ilgili düşüncelerini şu sözleriyle açıklıyor:
“'Payitaht' projesinin, Osmanlı İmparatorluğunun yıkılışını müthiş bir siyasi zekâ ile 33 yıl erteleyen Sultan Abdülhamid Han'ın yaşamını anlatması sebebiyle çok önemli bir eser olduğunu düşünüyorum. Dönem işlerindeki en önemli unsurlardan birisi de tecrübeli bir ekip ile çalışmaktır. Es Film’in Yapım tarafındaki tecrübesi yönetmen olarak işimi fazlasıyla kolaylaştırıyor. Teknik altyapı ve projenin sıhhati için tanınan imkânlar projenin kaliteli olmasının en önemli sebebi aslında. Ayrıca oyuncularımız başta olmak üzere ekipteki her arkadaşımız projenin ruhunu hissetmesi ve gerekli hassasiyete sahip olması da birimleri saatin çarkları gibi uyum içinde çalışmasını sağlıyor.”
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