Yeni sezona Soma'da başlıyor

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE DEVAM!

Yayına girdiği tarihten bu yana sosyal sorumluluğunu da göz ardı etmeyen Evim Şahane bu kez de yine tüm Türkiye’nin yüzünü güldürecek bölümlere imza atıyor. 13 Mayıs’ta Soma’da meydana gelen faciada hayatını kaybeden Turgut Yılmaz ile aynı madenden sağ çıkmayı başaran Cafer ve Cumhur kardeşlerin yarım kalan evlerini yenileyen Evim Şahane yine çok konuşulacak bölümlere de imza atmaya hazırlanıyor. Evim Şahane Ekibi Anadolu yollarında!

Kanal D’nin başarılı ekibi bu özel bölümlerin yanı sıra bu sezon İstanbul dışındaki izleyicilerini de sevindirecek. Tüm hazırlıklarını tamamlayan Evim Şahane programı, Iğdır’dan Edirne’ye kadar tüm Anadolu topraklarını arşınlayıp izleyenlerine yepyeni ve sıcak mekanlar hediye etme amacında…

