Yeni sezon virüsleri vizyonda

Yazdan sonbahara geçerken, okulların açılması, kapalı yerlerde, kalabalıkla daha fazla zaman geçirilmeye başlanması enfeksiyona yol açan mikropların (adeno, rinovirüsler, RSV, corona virüsleri vb.) daha kolay bulaşmasına zemin hazırlıyor. İyi havalandırılmayan ortamların da bulaşmaya katkısı büyük oluyor.

AHEF (Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu) Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Erkut Coşkun, bilhassa okulların açılmasıyla birlikte merkezlere hasta başvurularında bekledikleri artışı gözlediklerini söyledi. Henüz grip vakalarına rastlamadıklarını ancak nezle olarak da bilinen soğuk algınlığı enfeksiyonlarının etkili olduğunu belirten Dr. Coşkun, “Virüsün adı farklı olsa bile hemen hepsinin etkisi ve hastalık belirtileri aynı. Genellikle üst solunum yolunu tutuyor. Halsizlik, yorgunluk, burun akıntısı ve tıkanıklığı, boğazda yanma, kuru öksürük yapıyor. Ateşi çok yükseltmiyor” dedi.

200’DEN FAZLA VİRÜS

Söz konusu virüslerin ciddi sıkıntılara yol açmadığını ancak kronik hastalığı bulunanlar, bebekler ve yaşlılarda daha dikkatli olunması gerektiğini hatırlatan Dr. Coşkun, “Öncelikle sorunun ayırt edilebilmesi için doktor muayenesinden geçilmesini öneriyoruz. En önemlisi dinlenmek ve bol sıvı tüketmek” dedi.

Yaklaşık 200 virüsün soğuk algınlığı veya nezleye yol açtığı tespit edildi. Soğuk algınlığı virüsleri genellikle solunum yolu enfeksiyonlara yol açıyor. Solunum yolu burun, sinüsler ve gırtlak üst solunum yolları olarak biliniyor. Bu yüzden, üst solunum yolu enfeksiyonları denilince, bu bölgeyi tutan iltihabi hastalıklar akla geliyor. Üst solunum yolu enfeksiyonları, nezle, grip, bademcik iltihabı, farenjit, larenjit, sinüzit ve ortakulak iltihabı en sık görülen üst solunum yolu hastalıklarından.

UNUTMAYIN

İyi havalandırılmayan ve kalabalık ortamlarda uzun süre vakit geçirmekten kaçının.

Ellerinizi sık sık yıkayın.

Dengeli beslenin.

Kişisel eşyalarınızı ortak kullanmayın.

Düzenli uyuyun.

Spor yapın. Spor, bağışıklık sistemini güçlendirir, enfeksiyona direnci artırır.

VİRÜS HAVADA ASILI KALIYOR

Hisar Intercontinental Hospital kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Tayfun Apuhan’ın verdiği bilgiye göre, soğuk algınlığı, hastanın hapşırması veya öksürmesi sırasında havaya karışan ve havada bir süre asılı kalan virüslerin solunması, hasta kişinin salgılarıyla temas edilmesiyle bulaşıyor.