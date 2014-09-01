Yeni sezon startı verildi

Kanal D’nin sabah kuşağı; bugünden itibaren hafta içi her gün saat 07.00‘de, İrfan Değirmenci’nin hazırlayıp sunduğu “İrfan Değirmenci İle Günaydın“ programı ile başladı.







Hemen ardından saat 10.00’da başrollerini; Duygu Keser, Ozan Dağgez, Yeşim Gül, Orhan Aydın, Deniz Özlem Durmaz, Ayberk Aladar, Zafer Demircan, Aykut Ünal, Mihriban Er, Kahraman Sivri, Pelin Orhuner, Efe Erdal, Ecem Karavus, Pervin Ünalp, Aziz Sarvan, Mehmet Renan Karagöz, Batuhan Sert ve Özge Oldaç’ın paylaştıkları “Alın Yazım” dizisi ekrana gelecek.







Mimar Selim Yuhay’ın sunum ile ekrana gelen “Evim Şahane“ de, saat 15.00’de yeni bölümü ile ekrana gelecek.



Eylül’de iki yeni program daha başlayacak

Kanal D’de Eylül’de, sunuculuğunu Zuhal Topal’ın yaptığı “Cümbür Cemaat” ile sunuculuğunu Zeynep Kasımlıoğlu’nun yaptığı “Özledim Seni” adlı iki yeni gündüz kuşağı programı daha başlayacak.





