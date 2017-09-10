Yeni sezon başlıyor!

HİKAYE İSTANBUL’A TAŞINIYOR
Kadrosunu yeni oyuncularla daha da güçlendiren “İsimsizler” dizisinin yeni bölümlerinde hikaye İstanbul’da geçecek. Helikopter kazasından sonra yaşadıklarını hatırlayamayan Fatih Keskin, gözlerini İstanbul’da açacak.
HANDE SORAL DA KADRODA
İsimsizler”in ikinci sezonunda Hande Soral da rol alacak. Genç oyuncu, Handan karakterini canlandıracak: “Handan, babasını kaybettiğinden beri onun intikamını almak için yaşayan, gözü kara, cesur ve bir o kadar da fedakâr bir genç kadın. En çok oynamak istediğim karakterlerden biri.”
Sabah kuşağı onlara emanet
Kanal D’nin sabah haberlerini yeni sezonda Murat Güloğlu ve Mutlu Ulusoy sunacak. “Kanal D ile Günaydın Türkiye”, bugünden itibaren hafta içi her gün saat 07.00-10.00 arası ekranda olacak. Programda gündemde öne çıkan haberlerin yanı sıra son dakika haberleri de izleyicilerle paylaşılacak.
Deneyimli ekibiyle ekranda
“Ahmet Hakan’la Kanal D Haber” de yeni sezona bugün başlıyor.
◊ Gündemdeki olayları yorumlamaya devam edecek olan Ahmet Hakan, deneyimli ekibiyle yurtta ve dünyadaki gelişmeleri izleyicisiyle paylaşacak. Yenilenen stüdyosu ve ekran tasarımlarıyla daha modern bir görünüme ulaşan ana haber bülteni, hafta içi her gün saat 19.00’da seyirciyle buluşacak.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün