Yeni sezon başlıyor!

HİKAYE İSTANBUL’A TAŞINIYOR

Kadrosunu yeni oyuncularla daha da güçlendiren “İsimsizler” dizisinin yeni bölümlerinde hikaye İstanbul’da geçecek. Helikopter kazasından sonra yaşadıklarını hatırlayamayan Fatih Keskin, gözlerini İstanbul’da açacak.

HANDE SORAL DA KADRODA

İsimsizler”in ikinci sezonunda Hande Soral da rol alacak. Genç oyuncu, Handan karakterini canlandıracak: “Handan, babasını kaybettiğinden beri onun intikamını almak için yaşayan, gözü kara, cesur ve bir o kadar da fedakâr bir genç kadın. En çok oynamak istediğim karakterlerden biri.”

Sabah kuşağı onlara emanet

Kanal D’nin sabah haberlerini yeni sezonda Murat Güloğlu ve Mutlu Ulusoy sunacak. “Kanal D ile Günaydın Türkiye”, bugünden itibaren hafta içi her gün saat 07.00-10.00 arası ekranda olacak. Programda gündemde öne çıkan haberlerin yanı sıra son dakika haberleri de izleyicilerle paylaşılacak.

Deneyimli ekibiyle ekranda

“Ahmet Hakan’la Kanal D Haber” de yeni sezona bugün başlıyor.

◊ Gündemdeki olayları yorumlamaya devam edecek olan Ahmet Hakan, deneyimli ekibiyle yurtta ve dünyadaki gelişmeleri izleyicisiyle paylaşacak. Yenilenen stüdyosu ve ekran tasarımlarıyla daha modern bir görünüme ulaşan ana haber bülteni, hafta içi her gün saat 19.00’da seyirciyle buluşacak.