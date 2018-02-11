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    'Yeni şeyler söylenmeli'

    Rifat BAŞARAN
    11.02.2018 - 00:17 | Son Güncelleme:

    CHP’nin 36. Olağan Kurultayı’nda milletvekillerinin bile üzerinde 384 oy alarak Parti Meclisi’ne giren CHP’nin yeni vitrininin en genç üyesi 24 yaşındaki Gamze Pamuk Ateşli, siyasetteki hedeflerini Hürriyet’e anlattı. Bursa’da avukatlık yapan, sivil toplum örgütlerinde çocuk ve insan hakları ihlalleri üzerine çalışmalar yaptığını söyleyen Ateşli, özetle şöyle konuştu:

    “Marangoz bir baba ve terzi bir annenin kızı olarak dünyaya geldim. Siyasetin içinde büyümedim ancak ülke gündemini ve siyaseti her zaman ilgi ile takip ettim. Ülkenin karanlığa gidişini yalnızca eleştirmekle kalmak istemeyip sürecin bir parçası olmayı ve elimi taşın altına koymayı tercih ettim. Gençlerin sesi olarak kürsülerde, alanlarda her zaman sahada olacağım. Ben, Parti Meclisi’nde yer aldığım sürece ve devamında asla sadece Gamze olmayacağım, aldığım sorumluluğun bilincindeyim. Tüm genç yol arkadaşlarım beni kendi sesleri olarak görebilir. Gençlerin siyasette haykıran sesi olmak istiyorum. Yeni bir şey söylememiz lazım. Yeni bir şey söylemeyenler alternatif olamazlar.

    ‘ESARET DEĞİL CESARET’
    Sosyal medya paylaşımlarının dahi terör örgütüne üye olmaya delil olarak kullanıldığı bir sistemde gençler düşüncelerini ancak fısıldayarak konuşabiliyor. Mücadele içerisinde yer almak, memleket şartlarında cesaret istiyor. Gençler olarak geleceğimizi yazmak için esareti değil cesareti tercih ederek siyaset içerisinde yer almalıyız.”

    Etiketler: CHP , gamze pamuk ateşli , gazetehaberleri , son dakika
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