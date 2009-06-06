Her gÃ¼n bir yerden gÃ¶Ã§mek ne iyi,

Her gÃ¼n bir yere konmak ne gÃ¼zel

Bulanmadan,donmadan akmak ne hoÅŸ,

DÃ¼nle beraber gitti cancaÄŸÄ±zÄ±m;

Ne kadar sÃ¶z varsa dÃ¼ne ait,

Åžimdi yeni ÅŸeyler sÃ¶ylemek lazÄ±m.

Mevlana Celaleddin-i Rumi (YÃ¼zyÄ±llar Ã¶tesinden Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€™a ilham veriyor)Â Â

MayÄ±sâ€™Ä±n 26â€™sÄ±nda yeniden ve ezici Ã¼stÃ¼nlÃ¼kle baÅŸkan seÃ§ildikten sonra yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m ne dedi? â€˜Åžimdi yeni ÅŸeyler sÃ¶ylemek lazÄ±m.â€™ Mevlana gibi adamdÄ±r kendisi, sevgi okyanusudur, merhamet denizidir, gÃ¶nÃ¼l deryasÄ±dÄ±r. HiÃ§ ÅŸÃ¼phe yok. Yine ÅŸÃ¼phe yok ki, Aziz BaÅŸkan her konuda olduÄŸu gibi edebiyat konusunda da bilgilidir ve ondan da â€˜anlar.â€™ Bu alÄ±ntÄ±yÄ± yaptÄ±ysa mutlaka vardÄ±r bir anlamÄ±.Â

Edip Uras yazÄ±yor

Okulda bu iÅŸi pek sevmezdim, bir satÄ±r Ã¼zerinde saatlerce konuÅŸtururlar ya sizi, â€˜ne demek istiyor burda ÅŸair?â€™ sorularÄ±yla uyuklamanÄ±za izin vermezler. YaÅŸ ilerlediÄŸinden midir nedir, ÅŸimdi satÄ±rlarÄ±n arkasÄ±na bakmak artÄ±k hoÅŸuma gidiyor. Madem konuyu BaÅŸkan aÃ§tÄ±, ÅŸu birkaÃ§ mÄ±srayÄ± deÄŸerlendirelim birlikte:Â Â

Ne demiÅŸ Mevlana? HergÃ¼n bir yerden gÃ¶Ã§mek ne iyi, hergÃ¼n bir yere konmak ne gÃ¼zel demiÅŸ. TÃ¼rkiyeâ€™nin ve Avrupaâ€™nÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±nda Fenerium maÄŸazalarÄ± aÃ§mak, geliri Avrupaâ€™daki birÃ§ok kulÃ¼bÃ¼ bile kÄ±skandÄ±racak modern bir kuruluÅŸu Ã¼lkenin dÃ¶rt bir yanÄ±ndaki taraftarlara sunmanÄ±n Ã¶nemini belirtiyor burada. Gitgide paranÄ±n oyunun Ã¶nÃ¼ne geÃ§tiÄŸi futbol dÃ¼nyasÄ±nda sÃ¼rekli bir gelirin hayatiliÄŸini anlatÄ±yor. Biraz daha mecazi olarak da bakÄ±labilir: Hani bir sÃ¶ylediÄŸin Ã¶tekini tutmasÄ±n anlamÄ±nda. Bir fikirden Ã¶tekine gÃ¶Ã§, bugÃ¼n dediÄŸinden havalan, baÅŸka bir fikre kon gibisinden. GeÃ§en sezon Åžampiyonlar Ligiâ€™nde Ã§eyrek final oynayan takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±ndaki hocayÄ± â€˜baÅŸarÄ±sÄ±zâ€™ diye gÃ¶nder, sonra bÃ¼tÃ¼Ã¼Ã¼Ã¼Ã¼n sezon tel tel dÃ¶kÃ¼len, eli boÅŸ sezonu kapatan, kupa finalinde ezeli rakibine madara olan takÄ±m iÃ§in â€˜baÅŸarÄ±sÄ±zâ€™ deme.Â Â

â€˜Bulanmadan, donmadan akmak ne hoÅŸ.â€™ Bu ÅŸiirin en gÃ¼zel bÃ¶lÃ¼mÃ¼. Futbol takÄ±mÄ±ndan bahsediyor burada. Hani bir kaleden Ã¶teki kaleye akar gibi, yan pas yapmadan, sÃ¼rekli top kaptÄ±rmadan akarcasÄ±na uÃ§maktan dem vuruyor ÅŸair. Hani Barcelona gibi bir FenerbahÃ§e hayal ediyor. Rakip karÅŸÄ±sÄ±nda donup kalmayan, takÄ±mÄ± iÃ§in savaÅŸan futbolcularÄ± anlatÄ±yor. Veya... TÃ¼m baÅŸkanlÄ±k dÃ¶nemi boyunca istikrar adÄ± altÄ±nda sÃ¼rekli hoca, yÃ¶netici ekip deÄŸiÅŸtirerek ortalÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rekli â€˜bulandÄ±rmasÄ±ndanâ€™ veya sezon baÅŸÄ±ndan kÃ¶tÃ¼ gideceÄŸini bilmesine raÄŸmen Aragonesâ€™i gÃ¶nderemeden â€˜donup kalmasÄ±ndanâ€™ da bahsediyor olabilir. Hangisi acaba? Dedim size: bu iÅŸ zor, nereye Ã§ekersen oraya gidiyor haliyle.Â

Ne kadar sÃ¶z varsa dÃ¼ne ait diyor Mevlana, dÃ¼nle beraber gitti diyor. CancaÄŸÄ±zÄ±m diyor: bigÃ¼n sÃ¶ylediÄŸinin diyor bir dÃ¶nem sonra tam tersini sÃ¶yleyebilirsin diyor. Ne de olsa o da uÃ§up gitmeyecek mi dÃ¼nle beraber? Sevgili Emrah Ã–nerâ€™in Almanak yazÄ±sÄ±nda daÂ (muhteÅŸem bir Ã¶zet olmuÅŸ, mutlaka okuyun) var birkaÃ§ Ã¶rnek: Zicoâ€™nun Ã¶nce zam istediÄŸi iÃ§in gÃ¶nderildiÄŸi, sonra kardeÅŸi ile ilgili problemden dolayÄ± gittiÄŸi, sonra baÅŸarÄ±sÄ±z bulduÄŸu iÃ§in kovulduÄŸuna dair. Denizliâ€™de ÅŸampiyonluÄŸu kaybettikten sonra Daum iÃ§in ne demiÅŸti Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m? â€˜Bu takÄ±mÄ±n yÃ¼rÃ¼yerek ÅŸampiyon olmasÄ± lazÄ±mdÄ±â€™ deÄŸil mi? â€˜Avrupaâ€™da baÅŸarÄ± getirmeyen hocanÄ±n FenerbahÃ§eâ€™de iÅŸi yoktu.â€™ deÄŸil mi? DÃ¼nle uÃ§tu gitti bu sÃ¶zler de, ve bunun gibi niceleri de cancaÄŸÄ±zÄ±m diyor Mevlana.Â

Tabii bi de Aziz BaÅŸkanâ€™Ä±n konuÅŸmasÄ±nda kullandÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lÃ¼m var: â€˜Åžimdi yeni ÅŸeyler sÃ¶ylemek lazÄ±m.â€™ Bu sÃ¶zlerin hemen ardÄ±ndan Daum ile anlaÅŸmasÄ±ndan ne kadar â€˜yeni ÅŸeylerâ€™ le karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kesin. Yorumun bÃ¶ylesi yÄ±llarca kafa patlatsak Ã§Ä±kmazdÄ±. Biliyorsunuz BirgÃ¼n Herkes FenerbahÃ§eâ€™li olacak ve o gÃ¼n bile FenerbahÃ§eâ€™nin baÅŸÄ±nda YÄ±ldÄ±rÄ±m olacak.Â Â

Ben Ã§ok keyif aldÄ±m bu ÅŸiir yorumlama iÅŸinden sevgili okurlar. Siz de bu iÅŸe kaptÄ±rÄ±rsanÄ±z kendinizi diye, bu haftalÄ±k Ã¶deviniz yine Mevlanaâ€™dan. Ne demek istiyor sizce?Â

â€˜Dil, tencerenin kapaÄŸÄ±na benzer. KÄ±pÄ±rdadÄ± da kokusu duyuldu mu ne piÅŸiyor anlarsÄ±n.â€™Â

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