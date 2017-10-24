Yeni servis araçları yönetmeliği netlik kazandı! İşte, yeni okul servisi yönetmeliği

Servis yönetmeliği yapılan açıklamanın ardından şoförler ve firmalar tarafından sorgulanmaya başlandı. Türkiye genelinde uygulamaya konulacağı yeni okul servisi yönetmeliğinde birçok detay yer alacak. Şoförlerin soruşturma ve kovuşturma geçirmesinin servis şoförü olmasına engel olacağı yeni yönetmelikte, araçların da bazı kriterlere sahip olması gerekecek. İşte, yeni okul servisi yönetmeliği hakkında detaylı bilgiler

OKUL SERVİSİ YÖNETMELİĞİ İLE NELER DEĞİŞECEK?

Yapılan düzenlemeyle birlikte gelen yeni kurallardan bazıları şöyle:

Araç takip sistemi zorunlu hale getirildi.

Şoföre hekimden her yıl rapor şartı getirildi.

Denetim için komisyonlar kuruldu.

Komisyonda öğretmen ve veliler olacak.

Denetim görevi İçişleri Bakanlığı'nda olacak.

Kovuşturma ve soruşturmalar şoförlüğe engel sayılacak.

Araçlarda bulundurulacak personelin eğitimi, Milli Eğitim Bakanlığı'nca yerine getirilecek.

Üç noktalı emniyet kemeri ve sensörlü koltuk zorunlu hale getirildi.

Servis araçlarında cam filmi yasaklandı.

MEB MÜSTEŞARI İLK HÜRRİYET'E AÇIKLAMIŞTI

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, Hürriyet Gazetesi Eğitim Servisi Müdürü Nuran Çakmakçı'ya yürürlüğe girecek olan yeni düzenlemenin detaylarını geçtiğimiz hafta açıklamıştı;

1-) SERVİS İÇİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARTTI



MEB olarak biz hizmeti satın alma pozisyonundaydık. Ancak, şimdi biz de devreye girdik. Dört bakanlık olarak çalışmalarımızı tamamladık. İşbirliğimizin daha sağlıklı yürümesi için tedbirlerimizi artırdık. Yaşanan kötü olaylarla bir daha karşılaşmak istemiyoruz. Bütün araçların servis içi güvenliği için bazı tedbirler aldık. Hiçbir çocuğumuzun artık serviste unutulmasını istemiyoruz. Güvenlik açığını en aza indirmeyi planlıyoruz. Araç içinde çocukların unutulmaması için birtakım teknolojik önlemler alındı. Şoför çocuğun araçta olup olmadığını oturduğu yerden geliştirilen sistemlerle görecek. Çocuklar emniyet kemerini takmadan hareket etmeyecek.

2-) OKUL MÜDÜRLERİ DENETLEYECEK



Daha önceden okul müdürleri, il ve ilçe milli eğitim müdürleri servislerle ilgili bir çalışmada yer almıyordu. Okul aile birliği hizmeti satın alıyor ya da kiralıyordu. Servis hizmetinin okullara alınması konusunda müdürler de yetkili olacak. Hem sorumluluk alacak, hem de yetkileri bulunacak.

3-) SERTİFİKA HALK EĞİTİM MERKEZİNDEN



Halk eğitim merkezlerinde okul servisi şoförlerine ve yardımcı personel dediğimiz rehberlere eğitim verilecek. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’müz programı hazırladı. Müfredatı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ile hazırladık. Bu sertifikaları olmadan hiç kimse çalışamayacak. Hizmetiçi eğitim zorunlu olacak.

4-) ŞOFÖRLERE GÜVENLİK SORUŞTURMASI



Servis şoförlerinin güvenlik soruşturması da titizlikle yapılacak. Bu konuda hassasız, çocuklarımız güvenli ellere teslim edilecek.