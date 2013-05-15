Yeni Samsung Smart TV

30 Nisan 2013, İstanbul – Smart TV’lerde dünya lideri Samsung Electronics LED TV 8 Serisinin en yeni üyesi F8000 LED TV’nin Türkiye’de satışa sunulduğunu duyurdu. 75 inçe varan boyutlarda sunulan ve Samsung’un llk dört çekirdekli işlemciye sahip televizyonu F8000 LED TV ultra ince profili, çeyrek inç inceliğinde çerçevesi ve yay şeklindeki ayağı ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Mükemmel görüntü kalitesi

Wide Colour Enhancer Plus ve Full HD 1080P ile inanılmaz bir görüntü kalitesi sunan F8000 LED TV minimalizm ve şıklığı aynı anda sunarken evinize de gösteriş katıyor. Mükemmel görüntüler için Samsung’un Akıllı Görüntülemesi, otomatik olarak içerik tipi veya kaynağına dayalı olarak görüntüyü optimize ederken daha da ince ayarlı görüntüleme deneyimi için olan Micro Dimming Ultimate ve Clear Motion Rate gibi özellikler görüntülerin göz alıcı görünmesi için tasarlanmıştır.

Daha önce yaşamadığınız gibi bir TV deneyimi yaşayın

F8000 LED TV ile ev eğlence sistemlerinde yeni bir dünyanın kapılarını açan Samsung; arama, navigasyon ve kontrol konusunda da yepyeni bir dünyanın kapılarını aralıyor. Devrim niteliğindeki ses komutu tanıma sistemi ve sezgisel hareket algılaması ile Samsung F8000 LED TV fütürist ve kullanımı kolay bir eğlence deneyimi sunuyor. Mesela uzaktan kumandayı bulamadığınızda televizyonunuzu açmak için tek yapmanız gereken “Hi TV” demek ve sonrasında ister el hareketlerinizle ister sesli komutlarınızla kanal değiştirebilir veya televizyonunuzun sesini açabilir, kısabilir ve daha birçok komutu gerçekleştirebilirsiniz.

Hem Global hem de lokal sınırsız içerik ve uygulamaların yer aldığı Smart Hub ile Samsung Smart TV Eğlence dünyasında yeni bir çığır açıyor. Samsung Smart TV’nin odağında, tüketicilerin ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak üzere zengin ve kişiselleştirilmiş bir içerik sunmak var. Facebook, Twitter, Angry Birds, Discovery Channel da dâhil olmak üzere şu anda dünya çapında bulunan 1.400’den fazla Smart TV uygulamasına ek olarak Türkiye’de erişilebilen Warner Bros., RHI Entertaintment, Walt Disney ve National Geographic 3D içerikleri ile, CNN Türk; İşTV gibi yüzlerce uygulama da Türk kullanıcıların hizmetine sunuluyor.

Samsung'un AllShare özelliği, kişisel bilgisayar veya kamera gibi uyumlu cihazlardan içeriklerin tadını çıkarabileceğiniz kablosuz bir ev ağı oluşturur. Artık Samsung Smart TV'nizden fotoğraflar, videolar ve müzikler gibi pek çok içeriği kolayca paylaşabilmenize olanak sağlıyor.

Samsung Gelişim Kiti ile televizyonunuz hep yeni

Samsung Gelişim Kiti, Samsung'un 2012 modeli Smart TV'lerinin yeni Samsung 2013 Smart TV'lerine dönüştürülmesine olanak sağlıyor. Müşterilerin 2013 Smart TV'lerinin sunduğu özelliklere kavuşmak için Gelişim Kiti'ni Samsung Smart TV cihazının arkasına yerleştirmeleri yeterli olacak. Kullanıcılar Gelişim Kiti sayesinde dört çekirdekli işlemciye sahip olarak CPU, bellek ve GPU gibi donanım iyileştirmelerinin en yeni Smart TV'lerin düzeyine yükseltebiliyor ve daha yüksek İnternet hızına ve TV izlerken çeşitli uygulamalar kullanma olanağı sağlayan çok görevlilik özelliğine de kavuşuyorlar.

Samsung F8000 LED TV Şimdi Ailenize Daha Yakın

• Fitness özelliği kullanıcıya kişisel egzersiz programını oluşturmasını ve bunu yönetmesine olanak sağlayan Fitness uygulaması aracılığıyla Samsung TV’sinden mobil olarak ta Samsung akıllı telefonla iletişim kurma imkanı sunuyor. Kullanıcı, ayrıca WiFi özellikli bir tartıya bağlanarak kilosunu kontrol edebiliyor ve TV’nin içindeki kamerayı kullanarak sanal bir ayna oluşturabiliyor ve egzersiz programını izleyebiliyor.

• Kids özelliği, çocuklar için zengin bir eğlenceli-eğitici uygulama ve oyun çeşitliliği sunuyor. Bu özellik, ebeveynler tarafından kontrol edilebiliyor ve izlenebiliyor.

Samsung Electronics Hakkında

Dünyanın lider teknoloji markası SamsungElectronics olarak hedefimiz tüm insanlar için yeni olanaklar yaratmak. Aralıksız sürdürdüğümüz yenilik ve buluşlarımızla, televizyon, akıllı telefon, bilgisayar, yazıcı, dijital fotoğraf makinesi, video kamera, beyaz eşya, LTE sistemleri, tıbbi cihazlar, yarı iletkenler ve LED çözümler dünyalarını şekillendirmeye devam ediyoruz. Dünya çapında 79 ülkede, 236.000 çalışanımız bulunmakta ve yıllık satışımız 187.8 milyar USD’yi aşmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için samsung.com/tr adresini ziyaret edebilirsiniz.