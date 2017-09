Yeni sağ bek Aydın, hayırlı olsun...

Galatasaray’ın lanetli bölgesi bu sezon çok adam eskitti. Uğur ile Hasan’ı unuttuk zaten. Tam Sabri iyi kötü oynuyor derken lanet onu da çarptı. Neyse ki Barış imdada yetişmişti ki, bu maçta da Barış tekrar sakatlanarak lanetin varlığını kanıtlamış oldu. Olan da garibim Aydın’a oldu. Bakalım kaç maç dayanacak.

Aslında hazır Kurban Bayramı gelmişken Adnan Başkan bir koç kestirse.. Hayvanın kanını Sabri’nin, Barış’ın alnına sürse isabet olur. İşkembeyi, sakatatı da Sami Yen’in sağ bek kısmına gömerler.. belki derman olur. Zira sağlık ekibiydi tıptı pozitif bilimdi derken takımı tümden kaybedeceğiz. Belki biraz da bir takım mistik, metafiziksel metotları devreye sokmalı... Ne dersiniz?...

Sinan Özcan yazıyor

Neyse biz maça gelelim..

Ankaragücü tam bir saat boyunca kora kor oynadı. Hedeflediği bir puanı alabileceğini gösterdi. Alan daraltmalarla ve özellikle ilk kademelere tatlı sert girerek Galatasaray’ı sindirmişti ki, Sarı Kırmızılı takımın hücum hattında oynayan dünya çapındaki yıldızları hiç beklemedikleri bir anda ortaya çıktı ve beş dakikada maçın seyrini tamamen değiştirdi.

Galatasaray’ın bütün gollerinde, asistler dahil, yabancı futbolcuları rol oynadı. Bu durum bu sezonki takımı geçmiş yıllardan ayıran en temel özellik. Yabancı yıldızlarının sahada bu derece iyi oynaması ligdeki konumu çok da iyi olmamasına rağmen Galatasaray taraftarını ligin en mutlu taraftarı yapıyor. Geçmiş 7-8 senede bütün başarılarında ekseriyetle yerli oyuncularının büyük katkısı olan Galatasaray’da yabancıların bu sezonki form grafikleri, Galatasaray taraftarının yıllardır özlemini çektiği bir tabloydu.

Çok iyi oynamadığı bir maçta Harry Kewell, gol vuruşundaki mükemmellikle maçtaki performansını bizlere unutturdu. Oldukça sert Ankaragücü savunması arasında bunalan, sürekli orta sahaya gelerek top almaya çalışan Baros da gole kadar pek varlık gösteremedi. Ancak attığı gollerde zamanlama, yer tutma becerisi ve süratiyle, aslında konsantrasyonunu sürekli yukarıda tutabildiğini de göstermiş oldu.

Konsantrasyon demişken.. De Sanctis, Rıdvan Dilmen’in deyimiyle, her maç üstüne koyuyor. Bu maçta da hatasız oynadı... hatasız oynamasında da her an konsantrasyonunu koruması ile reflekslerinin üst düzeyde olması büyük rol oynuyor. Galatasaray’da mutlu olduğunu sandığımız bu kaleci ile uzun süreli bir sözleşme imzalamak için harekete geçilebilir.

Geçen seneki Lincoln olsaydı bu derece sert bir rakip karşısında yerden kalkamazdı Brezilyalı.. Yıldız oyuncu bu maçta ayakta kaldığı gibi üç golün de asistini yaparak, artık tam anlamıyla bu takımın 10 numarası olduğunu bir defa daha gösterdi.

Meira stoperde daha “az zararlı” oynuyor!.. Yine bu maçta da olur olmaz yerde pas hataları yaptı.. Bazı pozisyonlarda bariz bir şekilde ağır kaldı.. Bu performansı devam ederse, sağlam bir Emre Güngör varken tercih edilmemeli...

Mehmet Topal ve Barış Özbek’in eksikliğini önceki maçlarda çok çeken Galatasaray, bu oyuncular gelince gerçekten daha sağlam bir takım oldu. Umarız Barış’ın sakatlığı ciddi değildir. Çünkü elde sağ beki bırakın sağ kanat oyuncusu kalmadı.

Mükemmel bir sağ açık potansiyeline sahip Aydın’ı da sağ bekte harcayıp ondan yeni bir Sabri Sarıoğlu yaratmak da Galatasaray’ın çok işine gelmeyecektir...

Not: Bu arada Türkiye’nin en fazla küfür eden taraftarına da, maçın içine ....... için teşekkür ederiz. Bir ara Lig Tv bile sahanın sesini kısmak zorunda kaldı. Bu konuda yıllardır aciz kalan futbol otoritelerini de hayranlıkla izliyoruz!... Yazık...