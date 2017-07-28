Yeni Şafak Yazı İşleri Müdürü Çelik'in acı günü

Yeni Şafak gazetesi İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik'in 7 yaşındaki kızı geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.



Kaza Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşandı. Tatil için annesi ve diğer iki kardeşiyle birlikte Karasu'ya giden Ecrin'e evinin önünde oynarken bir otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan küçük kız, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ecrin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ecrin'in cenazesinin yarın öğle namazına müteakip Kocaeli'nin Yuvacık İlçesinde bulunan Başiskele Yukarı Serdar Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.