Büyüyen ebatlarıyla showroomlarda yerini aldı

Bir önceki jenerasyona göre 94 mm uzayan aks mesafesi Polo'ya yalnızca dinamik bir görünüm kazandırmakla kalmıyor. Aynı zamanda iç konfor alanının genişlemesini ve bagaj hacminin 71 litre daha genişleyerek tam 351 litreye ulaşmasını sağlıyor.

İsteğe bağlı olarak sunulan 3 farklı dekor seçeneğiyle otomobilin içi, tropik, turuncu, resif mavi ya da ipek gümüş ile renklendirilebilir.

Bugüne kadar sadece üst sınıf otomobillerde görmeye alışık olunan pek çok yenilikçi kumanda ara birimi, Yeni Polo’da isteğe bağlı olarak alınabiliyor.

Avek Otomotiv İstanbul Tekstilkent, Çanakkale ve İstanbul Ümraniye Volkswagen Yetkili Satıcılığı ile müşterilerine geniş model yelpazesi ile showroomlarında hizmet veriyor