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Yeni Pantene Nem Terapisi!

11.02.2013 - 17:51 | Son Güncelleme:

Akşamki buluşman için mükemmel saçların hayalini mi kuruyorsun? Nem Terapisi’ni dene!

 

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Mükemmel görünen sağlıklı ve nemlendirilmiş saçlara sahip olmak için 4 adım yeter.

Günlük kullanıma uygun Pantene Nem Terapisi Canlandırıcı Şampuan ile saçlarımızı arındırarak spa etkili bakıma başlıyoruz. Daha sonra Pantene Nem Terapisi Canlandırıcı Saç Bakım Kremi ile saçlarımızı nemlendiriyoruz. Daha yoğun bir bakım için ise, Pantene 2 Dakikada Etkili Yoğun Nemlendirici Saç Bakım Maskesi’ni nemli saçlarımıza uygulayıp, sonrasında iyice duruluyoruz. Saçlarımız kökten uca ipeksi bir yumuşaklık kazanıyor. Son adım olarak; Pantene Yoğun Nemlendirici Saç Bakım Köpüğü’nü iyice çalkaladıktan sonra kuru ya da ıslak saçlarımıza uyguluyoruz. Köpük, 24 saat boyunca nemi saçlarımıza hapsedecek. İşte; daima sağlıkla ışıldayan ve nemlendirilmiş saçlara sahip olmak bu kadar kolay! Siz de Yeni Pantene Nem Terapisi’ni hemen keşfedin, saçlarınızı spa etkisiyle nemlendirin!

 

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