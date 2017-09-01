Yeni otonomunu açıkladı

Smart vision EQ fortwo adı verilen bu insansız araç konsepti araç paylaşımı için özel olarak tasarlanmış. Daimler, 2.5 milyon potansiyel müşteriye sahip olduğunu ve her 1.4 saniyede yeni bir araç kiralama işleminin gerçekleştiğini bir basın bülteninde belirtiyor ve tabi ki grup şirketlerinden olan car2go’ya dikkat çekiyor. Smart vision EQ fortwo, araç kiralama için oldukça uygun ve akıllı sistemi (Swarm Intelligence) sayesinde konum seçimi, yeni potansiyel kiralamalar için oldukça değerli bir araç olarak üretilecek diyebiliriz.

Webrazzi'nin haberine göre Swarm Intelligence (Kovan Zihin diyebiliriz), temelde aracın kendi başına hareket edebilmesini ve geçmiş verilere göre projeksiyonlar yaparak potansiyel olarak araca daha çok ihtiyaç duyulacak yere doğru harekete geçilmesini sağlayacak bir akıllı sistem. Böylece car2go sistemindeki araçlar çok daha fazla -verimli- çalışabilecek ve siz bir araç kiralama talebi göndermeden araç size doğru yolda olabilecek.

Led paneller ise hem araç beklediğinizde sizin aracınız olup olmadığını anlamanıza, yoldayken yayalara sinyalleri göstermede ve diğer araç sürücüleriyle iletişimde kullanılabilmek amacıyla tasarlanmış. Büyük cam kapılar ise hem geniş bir görüş açısı sunmak hem de ilerde yarı saydam ekranlar sayesinde potansiyel birer reklam panosuna dönüştürülmek amacıyla hazırlanmış.

Henüz bir konsept olsa da Daimle önümüzdeki 2022 yılına kadar 10 kat daha fazla elektrikli araç üretmek istiyor ve Smart vision EQ fortwo bu durumda oldukça iyi bir alternatif gibi görünüyor.