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    Yeni ‘Ömer’ler kriteri: Adalet ve dürüstlük

    KULİS HABER: Nuray BABACAN / ANKARA
    11 Ağustos 2017 - 21:17Son Güncelleme : 11 Ağustos 2017 - 21:18

    CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın partideki yenilenme hareketi için kullandığı “Yeni Ömer’ler bulacağız” sözü, “adalet, dürüstlük ve çalışkanlık” arayışı olarak yorumlandı. Erdoğan’ın il ve ilçe örgütlerindeki yenilenme mesajının, partinin yaptırdığı araştırma ve anketlerde il yöneticileriyle ilgili karşılaşılan sorunları ortadan kaldırmaya yönelik olduğu belirtiliyor. Erdoğan’ın, Trabzon’da yaptığı genişletilmiş il başkanları toplantısında kullandığı, “Biz ilçelerimizin, illerimizin Ömerlerini bulacağız, teşkilatı kuracağız. Halk demeli ‘Ya onun olduğu yerde ben de bulunurum’ demeli. Burada çok dikkatli olacağız” sözleri, partide bu konuda yapılan saptamalarla ilgili fikir verdi.

    Parti kurmayları, bu değerlendirmenin anlamını yorumlarken, şunları söylediler:

    ŞAİBELİ OLANLAR AYIKLANACAK

    “Hazreti Ömer’in anlayışına sahip kişilerin yönetime getirilmesinden söz ediyor. Adalet, dürüstlük, temizlik, iyi yönetici olma, yüksek sorumluluk duygusuna sahip biridir Hazreti Ömer. Sadece Medine’de devleti yönetmekle kalmaz, binlerce kilometre ötede Dicle Nehri kıyısında bir kurt, kuzuyu kapıyorsa onun sorumluluğunu üstlenen kişidir. Öyle kişiler bulalım anlamında mesajdır.”
    Yeni dönemde, il ve ilçelerde, bölge halkı tarafından sevilen, ancak siyasete uzak durmuş isimlerin bulunarak partiye davet edileceği de ifade edildi. İl ve ilçe teşkilatlarında görev alan isimlerden, olumsuz değerlendirme yapılanların ayıklanacağı belirtiliyor. Özellikle para ve güç kullanımında adı şaibeye karışan isimler, genel merkezce yapılan tarama ve anketlerin ışığında ayıklanacak.

    KONGREYİ GELECEK OLAN YAPSIN

    Parti kurmayları, bu çerçevede, sorun saptanan illerde bazı il başkanlarının kongreden önce istifa ettirilmesinin amacının da bu olduğunu ifade ettiler. Kurmaylar, “Tüm kongre süreçlerinde yaşadığımız bir durum. Eğer bir il başkanı değiştirilecekse, yeni kongre sürecini gelecek yeni arkadaşın organize etmesini doğru buluyoruz. Çünkü yeni görev verilecek il başkanının birlikte çalışacağı ilçe başkanlarını ve ekibi oluşturma hakkı olsun. Yoksa, eski ekibin yeni yöneticileri belirlenmesi doğru olmaz. Bu nedenle bazı illerde kongre öncesinde ayrılmaları istenenler oldu ve olacak. Yola devam edilecek yönetimler için bunu yapmıyoruz” dediler.

    Etiketler: gazetehaberleri , erdoğan , ak parti
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